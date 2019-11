Niculae Bădălău, despre acuzațiile lui Rareș Bogdan: „Ce fac acum nu arată decât incompetență!”

Foto: Agerpres

Fostul ministru al Economiei Niculae Bădălău a reacționat la Antena 3 la acuzațiile europarlamentarului Rareș Bogdan.

„Domnul jurnalist Rareş Bogdan nu a ieşit încă din haina de jurnalist şi nici din haina opoziţiei. Ar trebui să aibă cu totul alt discurs pentru că dânşii şi-au asumat guvernarea şi ceea ce fac acum nu arată decât incompetență. Nu poţi veni la guvernare şi să stai să te vaiţi tot timpul şi să spui că măreşti deficitul la 4%, când noi am spus clar că îl închidem sub 3%, aşa cum ne-am luat angajamentul în faţa Comisiei Europene şi dânşii trebuie să rezolve lucrurile. Avem creştere economică. Dacă dânşii cred că, folosind demagogia asta, românii or să spună uite au venit salvatorii, e poveste. Dânşii şi-au asumat lucrul ăsta şi trebuie să rezolve problemele. Eu nu ştiu dacă cheltuielile sunt mari sau veniturile sunt mici, că nu am mai urmărit. Dar probabil incompetența acestui Guvern duce la venituri mici şi e clar că nu duce la nimic bun", a spus Bădălău.