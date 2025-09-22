Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a stabili cine decide dacă dronele sau avioanele inamice sunt doborâte

Nicușor Dan a convocat CSAT. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, după ce o dronă rusească Gheran a intrat în spaiul aerian al României, pe 13 septembrie. Ședința va avea loc joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței CSAT sunt incluse subiecte referitoare la:

• Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

• Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Consiliul NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Federația Rusă, după ce Tallinn a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul de la Washington. Estonia a denunțat vineri violarea spațiului său aerian de către trei avioane de luptă, pe care a calificat-o drept „o îndrăzneală fără precedent” a rușilor.

Estonia a anunțat că trei avioane de luptă rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian fără permisiune vineri timp de aproximativ 12 minute în dreptul insulei Vaindloo, înainte să fie forțate să se retragă de aeronavele NATO.