Nicușor Dan explică cum s-a ajuns la majorarea TVA, deși a existat o înțelegere cu Ilie Bolojan să nu crească taxa

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, cum s-a ajuns la majorarea TVA, în condițiile în care, în campania electorală, a semnat un angajament prin care promitea că TVA nu va crește pe durata mandatului său. Acesta a explicat că „angajamentul Guvernului a fost că taxa nu va crește și că vom avea o reevaluare înainte de 15 octombrie”, însă lucrurile s-au schimbat după numirea noului Executiv.

Președintele României a explicat că, înainte de formarea Guvernului, a analizat datele financiare disponibile și a discutat cu liderii Coaliției și premierul desemnat despre păstrarea TVA-ului la 19%.

Totuși, spune că menținerea acestui prag ar fi fost posibilă doar printr-un pachet mai amplu de măsuri administrative, care au rămas ulterior în sarcina Executivului.

„În acea lună pe care am avut-o înainte de numirea prim-ministrului m-am uitat în foarte multe date financiare și, în cunoștință de cauză, am avut această discuție cu Coaliția și cu premierul desemnat și asta a fost înțelegerea pe care am avut-o la momentul formării Guvernului.

Așa cum am spus, pentru ca aceste corecții să fie făcute cu păstrarea TVA-ului la 19% trebuia un set de măsuri administrative, discuții, un complex de măsuri care ar fi trebuit să fie luate și în continuare sunt absolut convins că era o direcție. Din momentul în care am numit Guvernul cu această condiție, toate discuțiile și măsurile au intrat în atributul Guvernului, asta e ce pot să vă spun”, a declarat Nicușor Dan, luni, în cadrul conferinței de presă.