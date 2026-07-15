Nicușor Dan, întâlnire cu Zelenski, la Kiev. Ce a cerut președintele României legat de școlile cu predare în limba română din Ucraina

Președintele Nicușor Dan și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a abordat miercuri, la Kiev, în discuția avută cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski situația minorității românească din Ucraina și subiectul școlilor cu predare în limba română din comunitățile de români din această țară.

„Am avut o discuție bilaterală cu președintele Zelenski, în care am vorbit despre minoritatea românească din Ucraina și despre cum să facem ca toate şcolile cu predare în limba română să rămână aşa cum sunt ele azi în comunităţile de români din Ucraina”, a spus Nicuşor Dan.

De asemenea, șeful statului român a precizat că a discutat inclusiv cu peședintele sârb, Aleksandar Vucici, despre „subiectul minorității române și deschiderea Serbiei pentru protejarea acestei minorități”.

În plus, președintele Nicușor Dan a mai discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre „necesitatea militară” a creării unui coridor Nord-Sud, „care să unească Marea Egee cu Odesa și Moldova”.

„Am vorbit de conectivitate în acest context. După cum ştiţi, pe zona de energie, şi cu Moldova, şi cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate, dacă vorbim de energie. Am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odesa şi cu Moldova, deci un coridor militar Nord-Sud pe care sperăm să găsim bani europeni, pentru tipul acesta de conectivitate. Am discutat şi faţă de Moldova, şi faţă de Ucraina, de procesul de aderare la Uniunea Europeană şi am vorbit de expertiza pe care România o are şi pe care poate să o pună la dispoziţie în acest context şi m-am bucurat că, în cadrul discuţiilor, inclusiv preşedinta Comisiei, doamna von der Leyen, a vorbit de ceea ce noi vorbim de mult, de oportunitatea pe care Europa o are să folosească Marea Neagră şi în special Portul Constanţa, care ne interesează, pentru conexiunea cu zona caspică”, a spus președintele României.

De asemenea, Nicușor Dan a adăugat că UE pregătește un al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pachet susținut și de România.

„Am participat azi la Kiev, la 5-lea summit Ukraina-Europa de Sud-Est. De ce e important formatul ăsta? Pentru că securitatea Ucrainei este legată de securitatea Europei de Sud-Est, de securitatea regiunii Mării Negre, care pe noi ne interesează aşa de mult. Este un summit care vine după Summit-ul NATO şi după Coaliţia de Voinţă de acum câteva zile, în care s-a reexprimat de către toţi participanţii solidaritatea cu Ucraina, continuarea presiunii asupra Rusiei”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Șeful statului a menționat și despre „progresele pe care le facem cu Bulgaria pentru a face acel hub de securitate civilă la Marea Neagră, care să permită libertatea de circulaţie şi alte proiecte de infrastructură, inclusiv energetică, prin Marea Neagră către zona caspică”.