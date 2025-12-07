Nicușor Dan pleacă în prima vizită oficială în Franța și se va întâlni cu Emmanuel Macron. Cum arată agenda președintelui

<1 minut de citit Publicat la 12:58 07 Dec 2025 Modificat la 14:12 07 Dec 2025

Nicușor Dan pleacă în prima vizită oficială în Franța. Foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.

În seara primei zile în Franţa, şeful statului va dialoga cu reprezentanţii comunităţii româneşti, la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială.

Marţi, Nicuşor Dan are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef), după care se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Ulterior, va participa la inaugurarea aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau din Paris şi apoi va fi primit de preşedintele Macron la Palatul Elysee.

În seara ultimei zile a vizitei, şeful statului va vizita fabrica Thales.

Agenda completă a președintelui Nicușor Dan pentru ziua de marți, 9 decembrie, în Franța:

09:30 – Întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef)

12:30 – Întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo

13:30 – Inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris

14:00 – Întrevedere cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron la Palatul Élysée

17:50 – Vizită la fabrica Thales