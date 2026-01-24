Nicușor Dan și Ilie Bolojan, despărțiți de Ziua Unirii Principatelor. Președintele merge la Iași și Focșani, premierul e la București

Călin Georgescu și-a chemat susținătorii să celebreze Mica Unire. Jandarmii sunt în alertăPublicat acum 13 ore si 54 minute
Călin Georgescu și-a chemat susținătorii în Parcul Carol. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Georgescu a anunțat că sâmbătă, 24 ianuarie, la ora 12:00, va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, din București.
Acesta a descris locul ca fiind spațiul unde se adună „memoria statului român, în liniște și demnitate”.
Jandarmii sunt în alertă și anunță măsuri de siguranță pentru evitarea conflictelor sau încălcării legii.
Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranță la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică și protecția participanților la adunarea publică având drept scop „celebrarea Zilei Unirii Principatelor Române”, organizată de numitul L. K., la Mormântul Ostașului Necunoscut.
Programul Președintelui și al premierului de Ziua Unirii PrincipatelorPublicat acum 14 ore si 16 minute
Programul lui Nicușor Dan
- ora 09:00
Vizită la Colegiul Național „Unirea” din Focșani și decorarea Colegiului cu prilejul împlinirii a 160 de ani
- ora 11:00
Participare la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române - Piața Unirii din Focșani, județul Vrancea
- ora 15:00
Participare la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române - Piața Unirii din Iași, județul Iași
Programul lui Ilie Bolojan
- ora 10:00
Participare la ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza - Aleea Dealul Patriarhiei, Sector 4, București
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, despărțiți de Ziua Unirii PrincipatelorPublicat acum 14 ore si 17 minute
Premierul Ilie Bolojan nu va pleca din Capitală pe parcursul acestui weekend, ceea ce înseamnă că nu va fi prezent la manifestările care vor avea loc cu ocazia zilei de 24 ianuarie. În schimb, președintele Nicușor Dan va merge în prima parte a zilei la Focșani, iar ulterior, în a doua parte a zilei va fi prezent la Iași, pentru a participa la activitățile care au loc cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române.
Este a doua sărbătoare în care președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au program diferit după data de 1 decembrie, atunci când, deși au participat împreună la parada militară de la Alcul de Triumf din Capitală, ulterior, președintele a preferat să rămână în București. A rămas ore bune acolo, la Alcul de Triumf, pentru a face poze. În schimb, premierul Ilie Bolojan, imediat după finalul paradei, a preferat să plece la Alba Iulia pentru a participa la activitățile care au avut loc acolo.
La Iași, ar fi trebuit să ajungă astăzi și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, însă aceasta nu va mai veni în țara noastră, pentru că are programată o vizită oficială în Polonia.
Dacă ne uităm la ce face liderul AUR, George Simion, ar putea fi surprinzător faptul că nu va fi prezent nici la Focșani și nici la Iași, deși ne-am fi așteptat la acest lucru. Simion a ales să nu meargă la aceste activități, după deplasarea pe care a avut-o pe parcursul acestei săptămâni în Statele Unite ale Americii.
Ziua Unirii Principatelor RomânePublicat acum 14 ore si 17 minute
Ziua Unirii Principatelor Române, cunoscută și sub numele de Mica Unire, este o sărbătoare națională publică a României, celebrată anual pe 24 ianuarie. Aceasta comemorează unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859.
La 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Țării Românești, după ce fusese ales domnitor al Moldovei pe 5 ianuarie 1859. Această dublă alegere a reprezentat un act de voință politică și primul pas decisiv în crearea statului național unitar român modern.
Unirea a fost un moment cheie care a deschis calea către:
- Recunoașterea internațională a independenței României (1877-1878).
- Împlinirea idealului național de unire a tuturor românilor în 1918 (Marea Unire).
În fiecare an, pe 24 ianuarie, în România au loc diverse manifestări și ceremonii oficiale, inclusiv ceremonii militare și religioase, dedicate acestui eveniment istoric. Iașiul, în special, devine un centru de interes național, fiind locul unde au început demersurile Unirii.