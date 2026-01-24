Nicușor Dan și Ilie Bolojan, despărțiți de Ziua Unirii Principatelor. Președintele merge la Iași și Focșani, premierul e la București

Publicat acum 13 ore si 54 minute

Călin Georgescu și-a chemat susținătorii în Parcul Carol. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Georgescu a anunțat că sâmbătă, 24 ianuarie, la ora 12:00, va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, din București.

Acesta a descris locul ca fiind spațiul unde se adună „memoria statului român, în liniște și demnitate”.

Jandarmii sunt în alertă și anunță măsuri de siguranță pentru evitarea conflictelor sau încălcării legii.

Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranță la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică și protecția participanților la adunarea publică având drept scop „celebrarea Zilei Unirii Principatelor Române”, organizată de numitul L. K., la Mormântul Ostașului Necunoscut.