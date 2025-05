Nicușor Dan: Vreau ca România să fie mai puternică în NATO și UE. Am avut deja schimburi de mesaje cu Administrația Trump

Șapte foști ambasadori americani l-au felicitate pe Nicușor Dan pentru alegerea sa ca președinte al României. FOTO: Hepta

Președintele ales Nicușor Dan a spus, joi, că își dorește ca România să fie mai activă și puternică în cadrul alianțelor din care face parte, NATO și UE, dar și în parteneriatul strategic cu Statele Unite. Astfel, Nicușor Dan a explicat că de la alegerea sa a avut deja o serie de schimburi de mesaje cu Administrația Trump. El a adăugat că pentru a recâștiga încrederea partenerilor noștri americani trebuie să lămurim de ce au fost anulate alegerile prezidențiale din 2024. Președintele ales a făcut aceste declarații la Black Sea and Balkans Security Forum, unde Antena 3 CNN este partener media.

Nicușor Dan a spus că alegerea sa și mulțimea de români care au ieșit în stradă după victoria sa în turul doi al alegerilor prezidențială arată clar că România își dorește să păstreze direcția pro-Occidentală.

„E cert că România va păstra direcția pro-Occidentală însemnând participarea în NATO, prezența în UE și parteneriatul strategic cu SUA. E o direcție pe care România a definit-o foarte bine, nu a fost sufficient de activă în niciuna din aceste structuri. Ca să fii activ trebuie să ai și credibilitate, că tot vorbim de deficit zilele astea și de promisiunile repetate ale României că îl va reduce. Vreau ca România să se întărească în aceste structuri”, a spus președinte ales.

Nicușor Dan: „Am avut niște schimburi de mesaje cu Administrația americană”

În ce privește relația cu Statele Unite, Nicușor Dan a explicat că a avut un schimb de mesaje cu Administrația Trump. Președintele ales a arătat că anularea scrutinului din 2024 a semănat îndoială în cadrul Administrației Trump și trebuie lămurit de ce a luat Curtea Constituțională acea decizie, a explicat însă că acum România are un Președinte legitim, ceea ce e un prim pas spre reconstruirea încrederii.

„Noi am avut niște alegeri anulate. După care un oarecare dubiu cu privire la acest fapt în societatea românească și în interiorul Administrației partenerilor noștri. Acum în sfârșit vom avea un președinte legitim, de luni, care va putea să discute legitim cu Administrația americană. Am avut niște schimburi de mesaje cu Administrația americană. Trebuie să lămurim mult mai bine fenomenul anulării alegerilor din noiembrie anul trecut, dar am văzut deschidere din partea americanilor și sunt absolut sigur că parteneriatul va fi întărit”, a spus el.

După anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, oficialii americani Elon Musk și JD Vance și-au exprimat în mai multe rânduri, public, scepticismul față de decizia Curții Constituționale. Cel mai bogat om din lume, care a jucat un rol crucial în revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, l-a atacat inclusiv pe președintele CCR. De cealaltă parte, vicepreședintele american deși nu a negat implicarea Rusiei în alegerile din România, dar a criticat lipsa de apărare în faţa atacului Moscovei.

Nicușor Dan a explicat, de asemenea, că în ce privește programul Visa Waiver, din care România a fost eliminată de Administrația Trump, va fi o „discuție tehnică, care va dura câteva luni” de-acum înainte.

Președintele ales a fost întrebat și despre faptul că americanii doresc să își retragă sau să își diminueze prezența militară în Europa și implicit în România. Nicușor Dan a spus că acest lucru nu „ține doar de România, e o chestiune de politică americană, care a anunțat că în timp se va concentra mai mult pe Asia. Cât timp? Asta trebuie să negocieze Uniunea Europeană și România împreună cu ea”.

Nicușor Dan: „Ajutorul pentru Ucraina va continua”

Nicușor Dan a vorbit și despre poziția României în raport cu Ucraina. Președintele ales a reiterat ce a spus în campanie: România va continua să susțină Ucraina, alături de UE, pentru a obține o pace cât mai justă pentru ea, iar la finalul războiului, țara noastră își dorește să participe la efortul de reconstrucție.

„Deși am fost cumva un opozant al guvernărilor din ultimii trei ani, am salutat modul în care România s-a poziționat față de războiul din Ucraina în fiecare din acești ani. A fost abordarea corectă și față de contextul politic internațional în care am avut un stat agresor care a rupt stabilitatea de 80 de ani obținută prin tratate internaționale. (România n.red) a făcut asta cu gândul la propria sa securitate și la securitatea Republicii Moldova. Ucraina e un stat prieten și preferăm ca în vecinătatea României și a Republicii Moldova să avem un stat prieten.

Ajutorul pentru Ucraina va continua. Ne dorim cu toții să ajungem la o pace rapidă, sau cel puțin un armistițiu, până atunci Europa și România, ca parte a Europei, trebuie să dea Ucrainei toate argumentele ca pacea pe care o va negocia să fie cât mai rezonabilă pentru ea însăși. Apoi suntem deschiși la a participa la efortul de reconstrucție a Ucrainei”, a explicat el.

Întrebat despre negocierile eșuate de la Istanbul între delegațiile ucrainene și ruse, Nicușor Dan a spus „trebuie să fim realiști. Să obții pacea după trei ani de război e dificil. Ne-am bucura să avem și un armistițiu. Până atunci trebuie să ajutăm partea ucraineană să aibă o poziție de negociere cât mai puternică.”.

Nicușor Dan a dezvăluit și unde își dorește să facă prima sa vizită oficială externă, după învestitură, dar și care este lista priorităților sale la început de mandat.

Curtea Constituțională a României a validat, joi, alegerea lui Nicușor Dan în funcția de Președinte al României și a respins contestația formulată de George Simion, contracandidatul din turul doi de scrutin.