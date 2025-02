Elon Musk se implică din nou în alegerile din România. Ce a scris miliardarul american pe rețeaua X: „Tipul ăsta e un tiran”

Miliardarul Elon Musk a publicat un nou mesaj pe rețeaua sa socială legat de anularea alegerilor prezidențiale din România. El a lansat un atac la președintele Curții Constituționale, Marian Enache, cu textul „Tipul ăsta e un tiran, nu un judecător”.

Musk a redistribuit o postare a lui Mario Nawfal, influencerul american care i-a luat recent un interviu lui Călin Georgescu în România, despre președintele CCR Marian Enache.

„Tipul ăsta e un tiran, nu un judecător”, a scris Musk pe X.

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3