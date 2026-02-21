Ninsorile și viscolul au lăsat mii de oameni din 19 localități fără curent

Au fost afectate instalațiile electrice din mai multe localități din județele Dâmbovița și Prahova. Foto: Getty Images

Ninsorile si viscolul au afectat şi de data aceasta alimentarea cu energie electrică. 19 localităţi din Dâmboviţa şi Prahova nu au curent electric la această oră. În total sunt aproape 4000 de consumatori afectaţi. Autorităţile au anunțat că se lucrează pentru remedierea situaţiei.

La ora 06:00 dimineața, în urma Codului galben de ninsori și viscol, au fost afectate instalațiile electrice din mai multe localități din județele Dâmbovița și Prahova după cum urmează:

Dâmbovița: 12 localități (2.275 locuri de consum);

Prahova: 7 localități (1.678 locuri de consum);

Circulație restricționată în Prahova

Prahova se află sub Cod galben de ninsori și polei. Vremea s-a răcit, iar sâmbătă vântul se va intensifica, în special în zona de munte. La Ploiești, temperaturile minime se vor situa între -1 și -2 grade Celsius.

Autorităţile au impus restricţii de tonaj, sâmbătă dimineaţă, pe drumul naţional 1D, iar traficul a fost închis temporar pe DJ 102D, pe tronsonul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana, din cauza zăpezii şi a viscolului, relatează Agerpres.



Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, pe DN 1D a fost dispusă măsura temporară a restricţionării accesului vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.



Măsurile dispuse sunt necesare pentru prevenirea unor situaţii de risc şi pentru facilitarea accesului utilajelor de deszăpezire.



De asemenea, având în vedere ninsorile din timpul nopţii şi intensificările de vânt care au generat viscol şi troieniri, Consiliul Judeţean Prahova informează că, din motive de siguranţă rutieră, se impune închiderea temporară a circulaţiei pe DJ 102D, tronsonul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana, până la îmbunătăţirea condiţiilor meteo şi asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.



Participanţii la trafic pot folosi ruta alternativă DJ 100C.



„În teren se intervine continuu, iar Consiliul Judeţean Prahova a dispus suplimentarea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie, inclusiv cu utilaje suplimentare şi gredere, pentru deszăpezire, îndepărtarea troienelor şi aplicarea materialului antiderapant acolo unde condiţiile permit. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale echipelor de intervenţie”, precizează CJ.

De asemenea, și județul Dâmbovița se află sub Cod galben de ninsori și polei.