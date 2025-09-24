Noi date din dosarul accidentului lui Toto Dumitrescu. Iubita actorului a fost audiată

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București și a fugit de la locul incidentului. Foto: Captură Antena 3 CNN

Au apărut noi date din dosarul accidentului în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Procurorii în acuză pe fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu că a fugit de la faţa locului ca să nu fie testat pentru droguri, deşi, a observat că victima era blocată în maşină. Astfel, magistraţii au decis arestarea. Între timp a fost audiată şi iubita actorului, a relatat Antena 3 CNN.

Din motivarea judecătorilor în ceea ce priveşte decizia de arestare preventivă reiese faptul că Toto Dumitrescu ar fi refuzat să le deschidă agenţilor de poliţie uşa apartamentului în care acesta s-a ascuns după ce a fugit de la locul accidentului, care a avut loc duminică, 14 septembrie, pe bulevardul Mircea Eliade din Sectorul 1 al Bucureştiului, la intersecţia cu bulevardul Primăverii.

Astfel, oamenii legii au fost nevoiţi să obţină un mandat de percheziţie ca să poată intra în acel imobil şi, ulterior, tânărul actor să fie adus în faţa anchetatorilor, având în vedere că era acuzat de fugă de la locul incidentului rutier.

"(...), deşi, iată, susţin anchetatorii, acesta văzuse că victima era blocată în maşină, însă, a plecat de la locul accidentului pentru a nu fi testat cu DrugTest", a spus Georgiana Murgilă, senior editor Antena 3 CNN.

Cu toate acestea, fiul lui Ilie Dumitrescu a ieşit pozitiv la cocaină atât în urma rezultatului indicat de DrugTest, cât şi, ulterior, la Institutul de Medicină Legală "Mina Minovici" din Capitală. Iar medicii legişti sunt cei care trebuie să stabilească dacă era afectat de droguri în momentul în care s-a urcat la volan sau dacă s-a drogat după evenimentul rutier, aşa cum a declarat în faţa anchetatorilor.

În motivarea judecătorilor s-a precizat că magistraţii doresc ca Toto Dumitrescu să rămână în arest preventiv pentru că nu prezintă nicio garanţie că nu ar mai săvârşi infracţiuni în ceea ce priveşte circulaţia, cu atât mai mult cu cât el a mai fost acuzat în trecut de conducere sub influenţa drogurilor.

Miercuri, 17 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele tânărului actor mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru sâvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Băiatul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a contestat măsura arestului preventiv dată de judecători, urmând ca Tribunalul Bucureşti să dea o decizie definitivă în ceea ce-l priveşte.