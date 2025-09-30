Noi detalii despre tragedia de la hotelul din Prahova. Tinerele care au murit în incendiu dormeau la mansardă și s-au intoxicat cu fum

Incendiu la un hotel din Prahova. FOTO: ISU Prahova

Un șir de nereguli a dus la moartea a două tinere din Nepal, cameriste la un hotel de lângă Ploiești, mistuit de flăcări. Tinerele dormeau la mansardă și nu au mai putut să iasă la timp. Inspectorii de muncă verifică acum dacă erau în timpul programului sau în afara orelor de serviciu, detaliu important pentru stabilirea încadrării legale a tragediei.

Șeful ITM: "Cele două femei se aflau în aceeași cameră, probabil s-au intoxicat cu fum și probabil că n-au reușit să strige după ajutor.

Vom face și noi o cercetare care ne va spune dacă salariatele respective se aflau în timpul sarcinilor de serviciu sau în afara orelor de program pentru că dacă încă nu începuse activitatea, probabil sau cel mai probabil, nu putem declara accident de muncă.

Au fost controale și din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova și în domeniul securității sănătății în muncă și în domeniul relațiilor de muncă".

Femeile care au murit în incendiul care a izbucnit luni la un hotel din localitatea Tătărani, judeţul Prahova, aveau 21 și, respectiv, 24 de ani.

Erau din Nepal și veniseră la muncă în România.

ISU Prahova a precizat că în 16 septembrie, hotelul a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor, așa că a fost sancționat cu amendă de 100.000 lei.

La acest hotel au mai fost găsite nereguli. În 16 septembrie, unitatea a fost închisă pentru probleme privind securitatea la incendiu. Administratorii au cerut să li se ridice sigiliul pentru a face lucrări de punere în legalitate. De aceea erau muncitorii acolo.