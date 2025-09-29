Incendiu la un hotel din Prahova. Cinci persoane erau înăuntru, două dintre ele sunt date dispărute

Incendiu la un hotel din Prahova. FOTO: ISU Prahova

Pompierii intervin luni dinineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, judeţul Prahova.

”Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”, transmite IGSU.

Incendiul se manifestă la o clădire cu regim P+1, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi. Clădirea afectată este un hotel.

Incendiul a fost localizat, nu mai există risc de propagare. În paralel, echipajele fac recunoaşteri pentru a verifica dacă în interior se află persoane surprinse de incendiu. Primele informații indicau că erau 5 persoane în interior și că trei au ieșit singure. Acolo erau cazați muncitori din zonă.

"Pompierii continuă acţiunea de stingere a incendiului. Din informaţiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutari pentru identificarea persoanelor dispărute", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Pentru gestionarea situaţiei au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări şi un echipaj SMURD.