Noi informaţii din ancheta accidentului produs de Monica Macovei. Motivul pentru care ar putea scăpa basma curată

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a oferit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN un răspuns privind acțiunea penală pentru vătămare corporală în cazul gravului accident de circulație pe care l-a provocat Monica Macovei, fost ministru al Justiției.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că Monica Macovei ar fi intrat pe contrasens, încercând să taie curba, moment în care a lovit grav o motocicletă, pe drumul național care leagă Mangalia de stațiunea 2 Mai.

De atunci a trecut o lună şi jumătate, iar acțiunea penală pentru vătămare corporală bate pasul pe loc. Mai exact, Monica Macovei ar putea scăpa basma curată, pentru că victima nu a depus încă plăngere penală.

Bărbatul accidentat de Monica Macovei a stat o lună şi jumătate la ATI

"Nici soţia, nici victima și nici fiul care s-a întors din Spania să-l îngrijească pe tatăl său, cel care a avut de suferit de pe urma evenimentului petrecut pe 8 octombrie şi care nu au depus plângere.

Așadar, neavând o plângere prealabilă, acțiunea penală nu a început. Ce-i drept, are la dispoziție 90 de zile să facă acest lucru.

Dar, iată, a trecut au trecut mai bine de o lună și jumătate de la momentul respectiv, iar această plângere întârzie.

Până pe data de 8 ianuarie practic, mai are timp la dispoziție să facă acest lucru. În caz contrar Monica Macovei ar putea scăpa de sub urmărire penală.

În cazul de față există un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, dar urmărirea penală, acțiunea în sine nu a început încă.

De asemenea, surse apropiate anchetei au confirmat pentru Antena 3 CNN că până în momentul de față, Monica Macovei nu a fost audiată la Constanța", a precizat Cătălina Buzoianu, reporter Antena 3 CNN.

Reamintim că pe data de 8 octombrie Monica Macovei se întorcea din localitatea Limanu și, după ce a trecut podul de la Mangalia, aflată la volanul autoturismului propriu, a pierdut controlul direcției de mers, a intrat pe contrasens, unde a izbit în plin un motociclist care circula regulamentar.

Acesta a suferit zone extrem de grave și a fost transportat la Spitalul Județean, iar ulterior transferat la un spital din București.

”Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc.

Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă.

Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație.

Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, a transmis Monica Macovei într-un mesaj postat pe Facebook.