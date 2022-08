O nouă schemă de înşelăciune online | Zeci de tineri au fost păcăliţi cu bilete la UNTOLD

Festivalurile de muzică au devenit un nou pretext pentru ca hoții să facă victime în mediul online.

Fie că vând bilete false, fie că fac doar promisiuni, aceștia au reușit să păcălească zeci de oameni care au vrut să își cumpere bilete la UNTOLD, cel mai mare festival de muzică electronică din țară.

Pe ultima sută de metri, zeci de tineri caută bilete pentru a ajunge măcar la una dintre cele patru zile de petrecere din Cluj.

Pe rețelele de socializare apar zilnic anunțuri postate de persoane care nu mai pot ajunge la festival și își pun la vânzare biletele, ce-i drept, pentru o sumă mai mică de bani în comparație cu prețul întreg al unui tichet.

Mulți cumpărători rămân însă doar cu promisiunea că vor primi biletele, asta după ce au plătit deja banii pentru ele.

Izabela este doar una dintre persoanele care a căzut în capcana întinsă de hoții din mediul online.

"Mi-a trimis niște link-uri de plată (n.r. vânzătorul). Le-am acceptat. Am trei tranzacții de 400 de lei și două de 200 de lei pentru că altfel nu mergea să bag cadrul la sume mai mari. În momentul când am terminat de finalizat plata, mi-a spus că nu poate să mai vorbească, că trebuie să se log-eze pe laptop să îmi trimită emailuri. Am așteptat 10-20 de minute tot îl stresam cu mesajele - trimite-mi biletele, trimite-mi biletele", a mărturisit Izabela, victimă a fraudei.

Din păcate, ea nu și-a primit biletele și nici banii nu îi va mai putea recupera.

Asta pentru că tânărul care trebuia să îi trimită tichetele i-a blocat profilul de Facebook, ca să nu mai poată fi deranjat.

Hoții din mediul online se pot alege cu dosar penal

Astfel procedează majoritatea celor care păcălesc oamenii că vând tichete la festival. Faptele lor sunt însă destul de grave și se pot alege cu un dosar penal. Asta doar dacă persoana vătămată depune o plângere la poliție.

"Tu, practic pui ceva la dispoziție, încasezi niște bani, nu plătești nicio taxă, evident, pentru că tu săvârșești infracțiunea respectivă tocmai în scopul de a câștiga niște bani și de a nu pune la dispoziție biletele acelea.

Deci, asta este infracțiune de înșelăciune. Și de acolo derivă și infracțiunea de spălare de bani. Infracțiunea de evaziune fiscală. Trebuie să mergem la poliție. Este o chestiune care se tranșează exclusiv din punct de vedere penal", a declarat pentru Antena 3, Adrian Cuculis, avocat.

Organizatorii festivalului UNTOLD sunt total împotriva unor astfel de practici și îndrumă persoanele care vor să cumpere un bilet să o facă doar din sursele oficiale.

"Doar în acest fel veți avea garanția că acel bine nu a mai fost folosit și că el poate să vă permită accesul la festival", a susținut Edy Chereji, oraganizator UNTOLD.

Odată ce biletele sunt prezentate și verificate la festival, cumpărătorii acestora nu le mai pot înstrăina altor persoane pentru a fi utilizate ulterior.