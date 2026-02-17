“Nu înseamnă privatizarea sistemului de sănătate”. Alexandru Rogobete, despre spargerea monopolului CNAS

Ministrul nu crede că vreo persoană din România poate susţine că sistemul de asigurări de sănătate din ţară funcţionează impecabil. Sursa foto: Agerpres

Spargerea monopolului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu înseamnă privatizarea sistemului de sănătate, ci dezvoltarea serviciilor în domeniu, a declarat, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

"Spargerea monopolului CNAS nu înseamnă privatizarea sistemului de sănătate. (...) Includerea şi a altor asiguratori în sistemul de sănătate, fie că sunt publici, fie că sunt în regim public privat, fie că sunt privaţi, dar fără profit, aşa cum sunt în alte state din Uniunea Europeană, nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului de sănătate.

Înseamnă dezvoltarea serviciilor de asigurări de sănătate şi implicit dezvoltarea sistemului, prin asigurarea mai multor opţiuni pe care oamenii le pot alege. Eu am văzut declaraţiile populiste ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din ultimele zile, ele nu sunt bazate pe argumente sau pe cifre concrete", a afirmat Rogobete, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, cu prilejul participării sale la lansarea campaniei educaţionale "Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă", derulată de Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.

Ministrul nu crede că vreo persoană din România poate susţine că sistemul de asigurări de sănătate din ţară funcţionează impecabil şi că nu trebuie făcută nicio modificare.

"Eu susţin în continuare că monopolul CNAS nu mai poate continua, pentru că un monopol în orice sistem, nu doar în cel al asigurărilor de sănătate, nu duce la dezvoltarea unui sistem", a subliniat Rogobete.

El a precizat că toate statele unde sistemul de sănătate este sustenabil nu se bazează pe un singur asigurator.

"Oamenii trebuie să înţeleagă un singur lucru, că această reformă nu este împotriva lor, ci este pentru ei. Faptul că pot să aleagă în funcţie de particularităţi, în funcţie de dorinţele fiecăruia şi în funcţie de situaţia medicală a fiecăruia, să aleagă între mai multe case de asigurări de sănătate este un beneficiu atât pentru pacienţi, cât şi pentru spitale şi mai ales pentru sistemul de sănătate", a transmis Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, o astfel de reformă nu se poate face peste noapte. "Trebuie începute discuţiile (...), le-am început, trebuie găsit şi un punct comun, astfel încât să putem construi pe o viziune care să fie pentru sistemul de sănătate, şi nu pentru orgoliile populiste ale unui preşedinte sau unui director", a adăugat ministrul Rogobete.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, a declarat, duminică seară, că adevărata reformă din sănătate nu trebuie să fie "spargerea monopolului CNAS", ci "autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi".

Precizările vin în contextul în care ministrul Sănătății a declarat recent că vrea să introducă o concurență între mai multe case de asigurări, atât publice, cât și private.