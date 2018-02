Numărul deceselor provocate de gripă crește alarmant. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

Foto: pixabay.com

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, marţi, la Parlament, că numărul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 27, însă nu se poate vorbi încă de o epidemie de gripă în ţara noastră.



„Am început în urmă cu două săptămâni avertismentele vizavi de această situaţie. Am fost şi eu informată în acest moment că avem al 27-lea deces. Am cerut nişte rapoarte pe care le am pe masă în acest moment vizavi de situaţia stocurilor pe regiuni. Le voi comunica în această după-amiază. Încă nu putem vorbi despre o epidemie, dar cred că populaţia nu este interesată de termeni (...) ci de situaţia punctuală din acest moment”, a afirmat Pintea.



Ea a recomandat respectarea unor măsuri de igienă şi vaccinarea antigripală.



„Se va prelungi probabil până în luna aprilie acest sezon al gripelor”, a mai spus Sorina Pintea.