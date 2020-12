Numele lui Gigi Becali, implicat într-o escrocherie. Cum funcționează totul

Individul sau indivizii au pus la cale un plan cu iz penal. Au făcut trei conturi de Facebook cu numele “George Becali” și au decis să le promoveze printr-un mic joc. Oamenii trebuiau să intre într-o extragere, alături de 500 sau 800 de oameni sub promisiunea că vor fi premiați ulterior în euro - suma de bani ar fi variat în funcție de luna în care s-au născut, potrivit Cancan.

“Am trimis în cinci locuri care ar avea nevoie de acești bani. Aștept cu nerăbdare, eu am trimis numele, dar dacă am noroc… Căci stau cu nepotul și el e la facultate, mama lui a murit de cancer și după ce că a murit mama lui, am rămas cu el, să am grijă de el, și eu nu am pensie și m-am îmbolnăvit de inimă de supărare și eu. Iau pastile de 100 lei pe lună, am 77 de ani. Am mai dat mesaj ieri.

Vă urez sărbători fericite la toată familia și să aveți un an cu bucurie și sănătate să vă dea Dumnezeu!”, a scris o femeie care așteaptă cu nerăbdare banii promiși, teoretic, de “George Becali”… nu de adevăratul milionar.

“Cât de prost să fii să crezi în așa ceva?!” a fost un alt comentariu, lăsat de Mihai. Unul dintre cele trei conturi false pe care este promovat jocul mincinos are acea bifă albastră pe fotografia de profil, iar unele persoane pot fi astfel păcălite mai ușor; în realitate, acest semn care confirmă autenticitatea paginii se află lângă numele persoanei, mai spus sursa citată.