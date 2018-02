O a doua "sufragerie" a lui Oprea: Cum arată vila în care s-a aranjat dosarul Microsoft

foto: captura Antena 3

Jurnalistul Dan Andronic a făcut noi dezvăluiri despre dosarul “Microsoft” și modul în care Dinu Pescariu a ajuns să aibă acces la șefa DNA Laura Kovesi.

Dan Andronic afirmă că Dinu Pescariu s-a intalnit cu Laura Kovesi, in vara anului 2013, dupa ce in prealabil primise asigurari ca va intra la sefa DNA. Iar asigurarile le-ar fi primit, dezvaluie Andronic, dupa ce a mers la Neptun, la o “agapa tovaraseasca”, la care participau sefii SRI de la acea vreme, George Maior si Florian Coldea, premierul Victor Ponta, vicepremierul Gabriel Oprea si senatorul Ilie Sarbu, scrie luju.ro.

Atunci lui Dinu Pescariu i s-ar fi dat adresa de mail a Laurei Kovesi, spunandu-i-se sa ii dea mesaj in care sa ii solicite o intalnire, caci va fi primit si ajutat. Si chiar asta s-ar fi intamplat, Dinu Pescariu intalnindu-se cu Laura Kovesi după cateva zile.

Cătălina Porumbel a prezentat, vineri, la Ediție specială, imagini exlusive cu vila din Neptun în care s-a aranjat dosarul Microsoft.

Iată dezvăluirile făcute de Dan Andronic:

“Modul in care Laura Codruta Kovesi incearca sa scape de raspunderea prescrierii unor fapte din dosarul Microsoft si sa arunce totul in carca procuroarei Mihaela Iorga Moraru este in totala contradictie cu desfasurarea reala a evenimentelor. Asa cum le-am reconstituit pe parcursul documentarii.

In 2012, Dinu Pescariu a constatat ca are conturile bancare blocate in Elvetia, ca urmare a unei actiuni a DNA. Il angajeaza pe avocatul Rares Dan pentru a obtine deblocarea acestora. Aceasta, fiind baiatul fostului general Dan Gheorghe, era extrem de apropiat de generalul Florian Coldea, prim-adjunctul directorului SRI.

Increngatura relatiilor dintre cei doi le-am mai descris, de aceea va reamintesc doar ca intreaga cariera militara a lui Florian Coldea i se datoreaza generalului Dan Gheorghe, acestia fiind rude.

De altfel, intr-un drept la replica transmis EvZ de catre avocatul Dan Rares in urma cu cateva luni, acesta a recunoscut ca in copilarie juca fotbal cu Florian Coldea, fiind prieteni.

Toate aceste lucruri este de presupus ca le cunostea si Dinu Pescariu, apropiat in acea perioada de Victor Ponta, Dorin Cocos si Elena Udrea", a spus Andronic.

De asemenea, dezvaluirile lui Andronic au fost confirmate chiar de Dinu Pescariu: “Domnul Dan Andronic este un ziarist bine informat! Deocamdata nu vreau sa zic mai mult!”.

Informațiile au fost comentate, la Antena 3, de jurnalistul Sorin Roșca Stănescu: