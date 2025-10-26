O educatoare din Gorj a fost prinsă beată la volan, aproape de comă alcoolică. Scenele care au urmat după ce a coborât din maşină

Agenţii au deschis un dosar penal pe numele educatoarei din Gorj. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O educatoare din Gorj a fost prinsă beată la volan, după ce a fost trasă pe dreapta de un echipaj de poliţie pe un drum din localitatea Mătăsari. În vârstă de 34 de ani, femeia a fost testată de poliţişti cu etilotestul, care a indicat o alcoolemie uriaşă, aproape de comă alcoolică. Martorii au povestit că, după ce a coborât din maşină, educatoarea abia putea să stea în picioare.

O educatoare care predă la o școală din localitatea Drăguțești, judeţul Gorj, a fost depistată sâmbătă, în trafic, în timp ce conducea beată. După ce agenţii au decis să o testeze cu etilotestul, acesta a indicat o concentrație de 1,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat, aproape de comă alcoolică.

Femeia, care are 34 de ani, a fost dusă la spital pentru prelevarea de probe biologice, iar polițiștii i-au făcut dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

"La data de 25 octombrie 2025, în jurul orei 01:45, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au depistat în flagrant o femeie, de 34 de ani, din comuna Mătăsari, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 673 A-Mătăsari, având o concentrație alcoolică de 1,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Femeia a fost transportată la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului", au transmis reprezentanţii Poliţiei.