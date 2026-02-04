O fetiță de 5 ani a fost lovită mortal de o mașină, în fața unei școli din Capitală

<1 minut de citit Publicat la 17:48 04 Feb 2026 Modificat la 17:56 04 Feb 2026

O fetiță de 5 ani a fost lovită mortal de o mașină, în Capitală FOTO: Antena 3 CNN

O fetiță de 5 ani a murit după ce a fost lovită de mașină, în fața școlii, miercuri după amiază, în Capitală.

Accidentul s-a petrecut pe o stradă din Sectorul 3, chiar în fața unei școli. Se pare că fetița de 5 ani era însoțită de bunica ei atunci când a fost lovită de mașină.

Din păcate, deși s-au făcut manevre de resuscitare mai bine de 30 de minute, medicii au declarat decesul.

La fața locului se fac cercetări pentru a se stabili exact dacă fetița era sau nu pe trecerea de pietoni în momentul în care s-a produs accidentul.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la volanul mașinii care a lovit-o pe fetiță era o femeie. A fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.