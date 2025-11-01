O fetiță de doi ani este în stare gravă după ce a căzut de la etajul doi al unui bloc din Constanța

Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc incidentul. Foto: colaj capturi Antena 3 CNN

O fetiță de doi ani este în stare gravă după ce a căzut, sâmbătă, de la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din Constanța. Incidentul a fost surprins de două adolescente care se plimbau. Tinerele au sunat la 112. Copila a căzut în gol aproximativ șase metri și a fost transportată la spital în stare de inconștiență.

Incidentul a avut loc într-un bloc de locuinţe situat pe aleea Topolog. Vecinii din zonă spun că mama, speriată de reacția tatălui, nu ar fi vrut să cheme ambulanța. Însă adolescentele care au fost martore la tot incidentul au sunat la 112 în ciuda insistențelor acesteia.

„Erau în spate fetițele, se plimbau, și copila s-a urcat pe geam, a căzut. Ele au luat inițiativa să cheme imediat ambulanța. În timpul ăsta a venit mama, a ridicat-o și a spus să nu cheme ambulanța. Probabil că făcea mâncare...trebuia să fie foarte atentă să nu lase geamul deschis”, a spus o femeie din zonă.

Cel mai probabil, copila, lăsată nesupravegheată, s-a urcat pe pervazul geamului deschis și s-a aplecat pe plasa de la fereastră, care s-a rupt sub greutatea ei.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, victima era inconştientă în momentul în care a fost preluată pentru a fi transportată la spital.

„Am intervenit la un copil căzut de la etajul doi al unui bloc cu un echipaj de ATI mobil și două echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanță Constanța”, a declarat Anamaria Stoica, purtătoare de cuvânt ISU Dobrogea.

Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc incidentul.