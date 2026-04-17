O grenadă a fost descoperită între blocuri pe un bulevard din Galați

sursa foto: ISU Galați

O grenadă a fost găsită vineri dimineață pe bulevardul Siderurgiștilor din Galați, în zona IREG. Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” a intervenit după ce cineva a semnalat prezența unui posibil element de muniție neexplodată.

„Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «General Eremia Grigorescu» al judeţului Galaţi a intervenit în această dimineaţă, în municipiul Galaţi, pe Bulevardul Siderurgiştilor (zona IREG), ca urmare a semnalării prezenţei unui posibil element de muniţie neexplodată. La locul intervenţiei, specialiştii pirotehnişti au identificat o grenadă defensivă. Aceasta a fost cercetată, ridicată în condiţii de siguranţă şi transportată în vederea depozitării”, a precizat ISU Galați.

Inspectoratul le reamintește cetățenilor că, în cazul în care descoperă muniție sau obiecte suspecte, este interzis să le atingă, să le lovească sau să le deplaseze.

Singura măsură corectă este apelarea imediată a numărului 112, susțin oficialii ISU.