O mașină a fost spulberată de un tren CFR, lângă București: Un bărbat a rămas încarcerat

Un incident feroviar a avut loc marți seară, în jurul orei 19:00, pe secția de cale ferată București Vest - Chiajna. Un tren de călători a lovit în plin o mașină care se afla răsturnată pe șine. În autoturism se afla un bărbat de aproximativ 30 de ani.

ACTUALIZARE Potrivit IPJ Ilfov, în autoturism a fost identificată o victimă, bărbat, în vârstă de aproximativ 30 de ani.

Poliţiştii au instituit un perimetru de 150 de metri la locul accidentului produs marţi seară între un tren şi un autoturism în localitatea Chiajna, după ce au constatat scurgeri de combustibil din maşina lovită.

Centrul Infotrafic al IGPR informează că pe Magistrala Bucureşti - Jilava, la kilometrul feroviar 68+900, în localitatea Chiajna, judeţul Ilfov, trenul 900427 care circula între Domneşti şi Chiajna a lovit un autoturism care era răsturnat pe calea ferată.

"Circulaţia feroviară este oprită pe firul 2, respectiv Domneşti - Chiajna, pentru descarcerarea persoanei şi efectuarea cercetării locului faptei", precizează Infotrafic.

Şi circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers pe strada Tineretului din localitatea Chiajna, la trecerea la nivel cu calea ferată.

Se efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului feroviar.

Știrea inițială

Este vorba despre trenul R 9427, al CFR Călători, care circula pe ruta București Progresu – București Nord. Trenul a surprins și a lovit mașina aflată în gabaritul căii ferate, la kilometrul feroviar 68+900, pe firul II.

Potrivit primelor informații de la fața locului, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Trenul R 9427 a fost oprit temporar pentru a permite intervenția echipelor de descarcerare, eliberarea liniei și desfășurarea cercetărilor de către autoritățile competente.

Între timp, circulația feroviară în zonă continuă pe firul I, în condiții de siguranță, conform reglementărilor în vigoare.

Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. precizează că echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și colaborează cu autoritățile pentru reluarea traficului feroviar în condiții normale, imediat după finalizarea tuturor procedurilor legale.