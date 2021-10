O nouă demisie în USR-PLUS: "Idealurile în care am crezut par să se îndepărteze din ce în ce mai mult”

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, acesta afirmă că este dezamăgit că nu a reușit să ducă la bun sfârșit programul politic, mai ales după ce grupul consilierilor USR-PLUS s-a micșorat tot mai mult:

„De ce mă retrag din politică. Se împlinesc 3 ani de când am fost la prima întâlnire RO100, un ONG implicat civic care își propunea să schimbe România, devenit ulterior PLUS, și un an de când, în urma alegerilor, am fost ales consilier local al Municipiului Iași.

Au fost 3 ani în care am investit o bună parte din timp, energie și diverse alte resurse pentru a crește o organizație, pentru a gândi proiecte pentru comunitate și a reprezenta, pe cât de bine am putut, interesele ei. Singura mea motivație să întru în politică a fost aceea de a avea acces la o platformă de la care să pot face mai mult pentru mai mulți, cu un impact mai mare, folosindu-mă de onestitatea, verticalitatea și competențele mele în domeniile în care activez.

Prin urmare, decizia de a părăsi politica nu este una ușoară. Am avut momente când m-am simțit dezamăgit și altele când am vrut să continui cu orice preț. Dacă la început motivația și implicarea mea au fost totale, în ultimele luni acestea au început să scadă. Idealurile în care am crezut, speranțele cu care am muncit împreună cu niște oameni extraordinari pe care i-am cunoscut în cadrul PLUS Iași par să se îndepărteze din ce în ce mai mult de realitatea cu care ne confruntăm.

După ce, din diverse motive, grupul de 9 consilieri locali ai USR PLUS s-a micșorat, posibilitățile noastre reale de a susține inițiativele pe care ni le-am asumat și a le împiedica/ îmbunătăți pe cele nocive comunității s-au diminuat considerabil. Cu atât mai mult cu cât cei doi foști colegi s-au îndepărtat de valorile pe care le-am promovat, demisia mi se pare un gest necesar pentru a arăta că există oameni de onoare. Oameni care, atunci când simt că nu mai pot da 100%, aleg să se retragă decât să se complacă sau să-și urmărească interese personale.

O altă miză pe care am urmărit-o a fost necesitatea de a avea un alt tip de reprezentare. După alegerile de anul trecut, în Consiliul Local Iași au intrat persoane noi, care ar fi trebuit să aibă un impact pozitiv. Însă, așa cum se poate constata urmărind ședințele publice transmise online, dar și dezbaterile din comisiile de specialitate, nivelul dialogului n-a fost de fiecare dată cel la care m-aș fi așteptat și pe care îl merită comunitatea.

Plec senin, cu conștiința curată că, așa cum am promis public când am intrat în politică, am rămas la fel, un om atașat de valorile și principiile în care am crezut. Mi-am susținut opiniile cu argumente, civilizat și cu fermitate și nu m-am lăsat intimidat de atacuri josnice și încercări de a pune presiune într-o direcție sau alta. Nu e o cedare sau o renunțare, ci este o constatare a unei incompatibilități de viziune. Un drum pe care, cu cât mergeam mai departe, cu atât îmi erau mai clare nepotrivirile de roluri și metode. Și din exterior nu ai cum să te convingi de acest adevăr decât atunci când faci tu eforturile de a ține calea dreaptă.

Au fost și câteva mici victorii, care pe moment m-au făcut să cred că se poate. Am reușit să ne ținem o parte din promisiunile făcute legate de poziționările față de spațiul public, mobilitate, urbanism, investiții, transparentizare, concursuri pe bune etc. Însă e prea puțin, prea lent, prea departe de așteptările mele și a celor care ne-au votat. Decizia de a ieși din politică este strict personală, am luat-o fără să mă consult sau să fiu influențat în vreun fel de cineva și nu există vreo șansă să revin asupra ei.

Cred că singura șansă a Iașului de a recupera decalajul față de orașele cu care ne aflăm în competiție este să mizeze pe industriile creative. Las în urmă o strategie prin care Iașul poate redeveni capitala culturală a României, devenită parte a programului USR PLUS. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, cultura a contat și a fost parte a discursului public din CL Iași. M-am luptat neîncetat pentru sectorul cultural independent ieșean, care anul acesta a primit de 3 ori mai multe fonduri pentru a realiza proiecte. Am obținut bani pentru o bienală de artă contemporană și un Institut Cultural Ieșean. Am atras constant atenția, atât prin intervenții în plen, cât și prin articole în presa națională și locală, asupra modului în care unele instituții publice de cultură din Iași au ajuns să-și depășească atribuțiile și, în unele rânduri, să încalce legea.

Mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, m-au susținut sau m-au criticat, pentru că această experiență m-a ajutat să devin mai bun și să înțeleg mai profund comunitatea din care fac parte și nevoile ei. Născut și crescut aici, rămân un susținător necondiționat al Iașului, în slujba căruia rămân în continuare, ca membru al societății civile”, este mesajul lui George Pleșu.

