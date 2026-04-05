O resursă naturală e nefolosită de aproape 50 de ani. Apa termală curge prin șanțuri nepusă în valoare într-o localitate din Satu Mare

O resursă naturală valoroasă stă nefoloistă într-o comună din Satu Mare de aproape 50 de ani. În localitatea Dindești, apa termală curge continuu, dar nu a fost niciodată valorificată așa cum ar trebui. Proiecte începute și abandonate, blocaje administrative și promisiuni repetate au făcut ca resursa să fie doar o oportunitate ratată, așa cum dezvăluie un reportaj Antena 3 CNN.

Apa termală, o resursă prețioasă curge din abundență pe șanț în localitatea Dindești, din județul Satu Mare, dar nimeni nu pare să profite de aceasta la adevărata ei valoare.

Forajul de apă termală din Dindești a fost realizat în 1978 și aparține statului prin Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Din acest motiv, autoritățile locale nu au putut folosi resursa liber, iar orice proiect de dezvoltare depinde de licențe și avize speciale. De asemenea, administrația locală așteaptă investitori.

“Apa curge pe Apa Sâmbetei, din păcate, nepusă în valoare. Pe perioada CAP-urilor a fost valorificată cât de cât. A fost un bazin, se putea face baie, dar condițiile impuse de regulamentele actuale nu mai permiteau așa ceva. Am discutat cu mai mulți întreprinzători în perioada anilor trecuți, dar în general, fiecare investitor investește un ban ca să câștige în ziua următoare. Aici presupune o investiție în timp”, a precizat pentru Antena 3 CNN primarul Tibor Papp.

Localnicii își amintesc timpurile când apa termală din localitate era pusă în valoare: “A fost pe timpul CAP-urilor ștrand. Mai există ștrandul, dar de la Revoluție încoace nu s-a mai ocupat nimeni de el”, a spus o localnică.

Sătenii folosesc acum apa termală pentru activități casnice, în gospodărie: “O folosesc la spălat vase, la spălat haine, la porci”, a mai spus o localnică reporterilor Antena 3 CNN.

Oamenii spun că și-ar dori ca resursa să fie valorificată așa cum ar trebui, dar nu cred că se va găsi cineva să o facă: “Autoritățile se ocupă cu orice prostie, numai cu ceea ce ar trebui și ar fi bun pentru noi toți nu”, a spus revoltat un sătean.

În prezent există proiecte în zonă care ar putea întrebuința apa, precum un centru de zi pentru vârstnici sau tabere pentru copii. Autoritățile iau în calcul să o folosească pentru încălzire, însă investițiile sunt prea mari.