Droguri, arme și bani. DIICOT a destructurat una dintre cele mai mari rețele din București. Traficanții erau ajutați de un polițist

În total, 50 de persoane sunt vizate într-un dosar deschis de procurorii DIICOT. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Procurorii au destructurat una dintre cele mai mari reţele de trafic de droguri din Capitală. Surse din anchetă spun că gruparea vindea heroină şi cocaină în zonele cu cei mai mulţi consumatori din Bucureşti: Ferentari şi Rahova. Traficanţii îi ademeneau pe dependenţii care ar fi făcut orice pentru doza zilnică şi îi transformau în cărăuşi. Dintre suspecţi, momentan, 20 au fost reţinuţi, potrivit Antena 3 CNN.

La percheziţiile făcute de Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au fost găsite cantităţi uriaşe de stupefiante, sume mari de bani şi arme. 50 de suspecţi au ajuns la audieri. Printre ei se numără şi un poliţist care i-ar fi ajutat, cred anchetatorii, să fie mereu cu un pas înaintea oamenilor legii.

"Dar ce s-a găsit la dumneavoastră în casă?", l-a întrebat un reporter pe unul dintre surpecţi, care a răspuns: "Nu s-a găsit decât o sumă de bani, am vândut o maşină. Atâta tot". În realitate, el este, de fapt, capul uneia dintre celei mai mari reţele de trafic de narcotice. I se spune "Capai" şi a deţinut monopolul în zonele rău famate din Sectorul 5. Cărăuşii lui, spun procurorii, vindeau cele mai periculoase droguri: heroina şi cocaină.

"În casa liderului grupării a fost găsită cea mai mare cantitate de droguri. În total, au fost confiscate stupefiante în valoare de peste 100.000 de euro. Conform unor surse, drogurile erau vândute în sectorul 5 al Capitalei, prin intermediari".

El şi alte 49 de persoane sunt vizate într-un dosar deschis de procurorii antimafia pentru cele mai grave infracţiuni din sfera criminalităţii organizate şi nu numai.

"Constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi mare risc, precum infracţiuni de corupţie: dare de mită şi divulgarea unor date nepublice. Până la această oră, principalii suspecţi au fost gasiti la locatiile vizate", a declarat comisar-șef Vochin Narcis, șef birou Serviciul Grupuri Infracționale Violente, conform sursei citate.

Cocaina şi heroina, spun procurorii, sunt principalele motive pentru care unul dintre pioni a fost luat la audieri. Drogurile acestea de mare risc se vând în zonă de câteva decenii.

"Istoria a început în urmă cu 30 ani, când reţelele organizate de către cetăţeni turci care transportau heroină prin România către vestul Europei au lăsat câteva kilograme, anumite cantităţi şi pentru Bucureşti, în special în aceste cartiere: Rahova, Ferentari, Zeţari. Şi, de acolo începând s-a dezvoltat un fenomen", a explicat Cătălin Ţone, expert antidrog, pentru Antena 3 CNN.

Potrivit unor surse, din grupare ar face parte şi un funcţionar care i-ar fi ţinut în gardă pe traficanţi ori de câte ori poliţiştii mai faceau câte un pas în destructurarea reţelei.