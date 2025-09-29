Un poliţist de la Serviciul Antidrog este acuzat că furniza traficanților informații despre anchetele procurorilor

DIICOT a anunțat azi că a reținut 20 de persoane, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un polițist de la Serviciul Antidrog Bucureşti a fost reținut de DIICOT, fiind acuzat că furniza traficanților de droguri informații confidențiale despre anchetele derulate de procurori, primind în schimb sume mari de bani, potrivit Agerpres.

Duminică, procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat zeci de percheziții în București și în județele Ilfov și Olt, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri, luare și dare de mită și divulgarea informațiilor nepublice.

În urma perchezițiilor, au fost confiscate aproximativ 2 kilograme de droguri de mare risc (cocaină și heroină), circa 1.000 de comprimate din clasa opioidelor, obiecte purtând urme de substanță și o armă neletală. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux și suma de aproximativ 60.000 de euro.

DIICOT a anunțat luni că a reținut 20 de persoane, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, începând cu luna aprilie 2024, în Sectorul 5 al Capitalei, a fost constituită o grupare de traficanți de droguri, condusă de doi bărbați (în vârstă de 55 și 36 de ani), aflați în relații de rudenie. Ei erau ajutați de un agent de poliție, cu vârsta de 57 de ani.

Începând cu luna mai 2024, la acest grup au aderat alte două grupuri infracționale, rezultând o structură de criminalitate de tip piramidal, compusă din aproximativ 30 de membri.

Structura era condusă de bărbatul în vârstă de 55 de ani, fiind organizată pe celule, cu trei paliere, fiecare membru având sarcini bine determinate (procurarea drogurilor, colectarea sumelor de bani, depozitare, porționare, transport și comercializare).

Gruparea beneficia de informații confidențiale furnizate de polițist, care lucra la Serviciul Antidrog al Capitalei.

"Procesul de cristalizare a grupului infracțional organizat extins a fost favorizat de posibilitatea de a obține, prin intermediul inculpatului ce deținea calitatea de agent de poliție judiciară în cadrul Serviciului Antidrog din structura specializată de la nivelul municipiului București, a unor informații privind atât anchetele penale aflate în derulare pe rolul DIICOT, cât și aspecte legate de tacticile și procedeele probatorii utilizate în cadrul acestor anchete.

Astfel, până în luna martie 2025, inculpatul (funcționar public cu statut special), în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-a divulgat acestuia informații privind anchete penale ce vizau membri ai grupării, data declanșării unor acțiuni de amploare ale DIICOT, mijloace speciale de investigații și alte aspecte referitoare la urmărirea penală. În acest mod, inculpatul i-a înlesnit atât liderului, cât și altor membri ai grupării de criminalitate organizată deținerea și ulterior comercializarea substanțelor interzise", au transmis oficiali din cadrul DIICOT.