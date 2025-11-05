Oficialii Pentagonului, criticați dur de republicanii lui Trump din Congresul SUA pentru decizia retragerii trupelor din România

Oficiali militari ai Pentagonului, în cadrul unei audieri la comisia pentru Apărare a Senatului SUA, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Congresemenii republicani și democrați din comisia de Apărare a Senatului SUA i-au criticat dur pe reprezentanții Pentagonului pentru faptul că nu au fost informați deloc în ceea ce privește decizia de retragere a trupelor americane din România. Într-o rară manifestare de frustrare față de Pentagon, congresmenii s-au dezlănțuit asupra oficialilor armatei SUA, în cadrul unei audieri în comisia de apărare care se anunța a fi una de rutină, informează Politico.

Nu a fost însă deloc așa.

„Situația trebuie să se îmbunătățească, dacă tot suntem responsabili de felul în care trebuie să gândim cele mai bune politici de apărare”, a spus șeful comisiei senatoriale de apărare, republicanul Roger Wicker, membrilor Pentagonului prezenți la audieri.

„Furia” senatorilor americani s-a îndreptat asupra lui Elbridge Colby, subsecretarul de stat responsabil cu politicile Pentagonului.

„Știi care e cel mai greu tip de care să dai din administrația Trump? E subsecretarul responsabil cu politicile”, a spus senatorul republican Dan Sullivan.

„Omule, nu primesc niciun răspuns de la tine și suntem în aceeași echipă”, a mai adăugat Sullivan.

„Sper că se uită acum. Mă văd cu el mâine. Poate o să-mi dea flit, nu știu”.

Sullivan a menționat că Elbridge Colby a promis inițial că va coopera cu Congresul SUA.

„A venit în fața acestei comisii și a zis: Hei, voi coopera cu Congresul. N-a făcut-o. Și nu a făcut-o pe chestiuni importante”, a menționat senatorul republican

Șefiul comisiei senatoriale de apărare, Roger Wicker, a arătat că, în cadrul Pentagonului, se observă „o tendință îngrijorătoare” care nu face decât să submineze angajamentele lui Trump față de NATO. Wicker l-a menționat și el pe același Elbridge Colby.

Colby conduce Biroul Subsecretarului Apărării pentru Politici, considerat a fi unul dintre cele mai puternice și influnete departamente ale Pentagonului, responsabil cu formularea de recomandări de politică pentru secretarul Apărării, Pete Hegseth.

În privința anunțului legat de retragerea parțială a trupelor SUA din România, Wicker a spus:

„Membrii acestei comisii s-au chinuit să primească informații de la biroului de politici al Pentagonului. Această atitudine nu se compară cu experiența primei administrații Trump”.

Senatorii l-au audiat pe Austin Dahmer, în prezent „numărul 2” la Pentagon în materie de politici de apărare. Dahmer le-a spus senatorilor americani că „Congresul a fost informat de cel puțin patru ori” de către Pentagon în ceea ce privește transferul de trupe din Europa, în trei briefinguri înaintea deciziei de retragere a unei brigăzi din România și în cadrul unui briefing secret ținut luni.

„Decizia nu a fost luată cu știința noastră”, a spus însă șeful comisiei senatoriale pentru apărare, în replică la afirmațiile reprezentatului Pentagonului referitoare la retragerea trupelor din România. „Tocmai am verificat cu membrii stafurilor majorității (republicane) și minorității (democrate), iar această informație nu ne-a fost comunicată”.