Antena 3 › Actualitate › Cele mai importante oraşe din Cipru, iluminate în culorile tricolorului de Ziua Naţională a României Cele mai importante oraşe din Cipru, iluminate în culorile tricolorului de Ziua Naţională a României

Cele mai importante oraşe din Cipru, iluminate în culorile tricolorului de Ziua Naţională a României

Sursa foto: Facebook | Ambasada României în Republica Cipru/Romania in the Republic of Cyprus

Cele mai importante oraşe din Cipru au fost iluminate în culorile tricolorului, astăzi, de Ziua Naţională a României.