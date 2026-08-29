Oraşul din România în care motorina şi benzina se vând cel mai ieftin din ţară. Preţuri la carburanţi, sâmbătă, 29 august

Oraşul din România în care motorina şi benzina se vând cel mai ieftin din ţară. Foto: Agerpres

Preţul motorinei şi al benzinei n-a suferit modificări importante, în general, de vineri până sâmbătă, însă un oraş din România se remarcă prin faptul că acolo se comercializează cei mai ieftini carburanţi, la nivel naţional. În municipiul Reghin, din judeţul Mureş, motorina standard costă 10,09 lei/litru, iar benzina standard se vinde cu 9,29 lei/litru. În Bucureşti, benzina este comercializată, la pompă, cu 9,51 lei/litru, iar carburantul diesel se vinde în Capitală cu 10,14 lei/litru, notează Peco Online.

În Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 9,49 lei/litru, iar motorina standard cu 10,09 lei/litru. La Iaşi şi la Constanţa, benzina şi motorina au preţurile de la Bucureşti. Combustibilul este uşor mai ieftin la Timişoara, unde benzina standard costă 9,48 lei/litru, iar motorina standard se vinde, la pompă, cu 10,10 lei/litru.

Acciza la motorină scade cu 25%, din 1 septembrie

Statul mărește reducerea de acciză la motorină. De la 1 septembrie, aceasta ajunge la 25%, față de 20%, cât fusese în a doua jumătate a lui august. Decizia aparține Ministerului Finanțelor și vine dintr-un mecanism care se recalculează din două în două săptămâni, în funcție de cum se mișcă prețurile pe piețele internaționale. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie 2026, acciza pentru motorina standard va fi de 2.103,22 lei la mia de litri.

Măsura a fost majorată tocmai pentru că prețurile au continuat să crească: cotația internațională a motorinei a urcat cu peste 45% în ultima perioadă.

Scopul, spune ministrul Finanțelor, este să mai taie din presiunea pusă pe prețuri, mai ales în transport, de unde scumpirile se răsfrâng apoi asupra prețurilor din magazine.