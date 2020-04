Pacientă cu coronavirus, internată la Victor Babeș București, mărturii cutremurătoare: Testul mi-a ieșit pozitiv și nu îmi dau tratament de 3 zile

”Cum se numeste cand esti in a 3 a zi fara tratament, iti iese inca un test pozitiv, ai avut simptome si nu ti se mai da nimic? Si nici nu reusesti sa vorbesti cu nimeni ca oricum n ai cum sa iesi din salon?

Vine zana maseluta si alunga covidu? Sau sunt pacientul care se trateaza cu nimic?

Si eventual daca tot nu ti se da tratament, dar stai in spital ca la puscarie si ti se spune ca nu poti sa stai in carantina acasa? Cu toate ca s cazuri si in Romania in carantina fix acasa..

Sau mai e varianta sa ajungi cu un virus si sa mai iei minim unul ca oricum nu sunt verificati si abia dupa cateva zile se trezesc ca au fost pusi la gramada?

Cam cum se numesc astea?

Romania?

(Poate ma lamureste si pe mine cineva ca oricum nu reusesc sa vorbesc cu nimeni din spital)”, a spus Catinca Neniu.