Palatul lui Gigi Becali, luat cu asalt înainte de Paști! Oamenii au venit să participe la tradiționala împărțire de "cash"

De această dată, însă, când a ieșit din curte la volanul mașinii sale de lux, Gigi Becali a ignorat pur și simplu cele câteva zeci de persoane aflate în fața locuintei sale aflate la mică distanță de Piața Victoriei din Capitală.

Potrivit surselor www.sport.ro, Becali nu a mai coborât din bolid, așa cum obișnuia să facă în trecut. Le-a făcut însă semn oamenilor să se dea din fața sa. Cei veniți să primească ceva de la milionar au fost nevoiți să plece cu mâna goală.

Becali, mărturisire-șoc: Am descărcat o basculantă de bani în curte și i-am acoperit cu celofan, că mi-era teamă să nu plouă și să-i ude

Caderea regimului comunist, in 1989, l-a gasit pe Gigi Becali cu o avere de 3 milioane de lei (aproxi- mativ 150.000 de dolari), suma cu care putini se puteau lauda, tinand cont de restrictiile impuse de lege pe vremea dictatorului Nicolae Ceausescu.

Prima afacere a lui Gigi Becali facuta imediat dupa Revolutie a fost aducerea, din Turcia, de blugi si tricouri. "Cand toata lumea se ducea la turci sa ia 2-3 perechi de blugi, eu aduceam cu tirurile. Ii bagam direct in en-gros-uri iar banii ii primeam pe loc" isi aduce aminte Gigi Becali.

Apropiati ai latifundiarului povestesc cum intr-o zi, dupa ce primise bani de la mai multe en-gros-uri pe care le aprovizionase cu haine aduse de la Turci, Gigi Becali a venit acasa, intr-o seara, cu o basculanta de bani. "I-am descarcat in curte, pentru ca nu aveam unde sa-i pun, m-am dus in casa, am luat o folie de celofan si i-am acoperit, pentru ca mi-era teama sa nu ploua peste noapte si sa-i ude", a rememorat latifundiarul din Pipera episodul muntelui de bani din curte.

