Pământul s-a crăpat în Vaslui: trei case izolate și alimentarea cu apă întreruptă în localitatea Dodești

sursa foto: ISU Vaslui

O alunecare de teren a afectat localitatea Dodești din județul Vaslui, unde pământul a cedat și a distrus drumul de acces către trei locuințe, care au rămas izolate. Alimentarea cu apă a fost, de asemenea, întreruptă în zonă.

Potrivit reprezentantului ISU, autoritățile au luat inițial în calcul evacuarea persoanelor din cele trei case, însă după evaluarea la fața locului s-a constatat că măsura nu se impune.

„Inițial noi am luat măsuri în vederea evacuării persoanelor care se aflau în cele trei case. Există la nivelul comunei un plan de evacuare în situații de urgență. Sunt luate în calculul anumite locații, dar după ce am ajuns a locul evenimentului am constatat că totuși nu se impune această măsură. Persoanele nu sunt în pericol, este doar drumul afectat, cale de acces spre cele trei case izolate din sat și de asemeni rețeaua de alimentare cu apă”, a declarat Ioan Cătălin, reprezentantul ISU Vaslui, la Antena 3 CNN.

Membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comună lucrează în prezent la remedierea rețelei de apă, iar în zilele următoare o comisie de specialiști constituită la nivelul Prefecturii va evalua pagubele. Ulterior, autoritățile locale vor demara procedura pentru solicitarea de fonduri guvernamentale în vederea refacerii drumului.

„În prezent, repet, nu este nicio persoană în pericol, nu au fost luate măsuri în ceea ce privește evacuarea lor din locuințe”, a precizat reprezentantul ISU.