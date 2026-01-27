Parchetul European: Percheziții în Vrancea într-un dosar de fraude cu fonduri UE pentru tineri defavorizați

1 minut de citit Publicat la 19:09 27 Ian 2026 Modificat la 19:09 27 Ian 2026

Dosarul fraudei este instrumentat de Parchetul European (EPPO). Foto: Hepta

Parchetul European (EPPO) anunță că, marți, au fost efectuate douăzeci și cinci de percheziții domiciliare în orașul Focșani și în alte locații din județul Vrancea, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene, scrie Agerpres.

Zece proprietăți, inclusiv case și terenuri, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, au fost confiscate, iar conturile bancare ale mai multor suspecți au fost blocate.

Opt persoane au fost duse la sediul EPPO din Iași, pentru a fi informate că au statutul de suspecți.

Conform unui comunicat al EPPO, ancheta a stabilit până în prezent că mai multe persoane au fost implicate într-o schemă de fraudă vizând de un proiect în valoare de 250.000 de euro finanțat din fonduri UE nerambursabile din Programul Operațional Capital Uman.

Proiectul era destinat să sprijine planurile de afaceri pentru companii nou înființate de tineri defavorizați.

Membrii rețelei au înființat companii pe numele unor tineri defavorizați, pentru a pune mâna pe bani

Materialul probatoriu arată că suspecții controlau o rețea de zece companii înființate pe numele unor tineri defavorizați, pentru a obține în mod fraudulos subvenții europene.

Zece tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, care trăiau în condiții precare și aveau un nivel scăzut de școlarizare, au fost identificați și coordonați pentru a participa la cursuri antreprenoriale și a înființa oficial companii.

Aceste firme au semnat apoi contracte de subvenționare cu o mare companie din Focșani, partener în cadrul proiectului.

Pentru a crea o aparență de legalitate, au fost întocmite documente false, care să arate activități economice care nu au avut loc niciodată, inclusiv plăți fictive ale angajaților, achiziții false și contracte de închiriere false.

În baza acestor falsuri, membrii grupului infracțional au putut să acceseze ilegal fondurile europene.

Parchetul European este un organism independent și descentralizat al Uniunii Europene, operațional din 1 iunie 2021 și responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor care afectează bugetul UE.

Este condus de Laura Codruța Kovesi, fost procuror șef al DNA și fost procuror general al României.