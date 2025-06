Paris Hilton şi Bebe Rexha, la Festivalul IntenCity din Craiova: "M-am simţit foarte bine". Gestul emoţionant făcut înainte de show

Vedeta a venit la Craiova împreună cu fiul ei, în vârstă de 2 ani şi cinci luni. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Bebe Rexha şi Paris Hilton au venit la Festivalul IntenCity din Craiova. În vârstă de 35 de ani, vedeta americană a susţinut un concert de excepţie în ziua a treia a festivalului. Ea a cucerit miile de fani cu energia sa unică și vocea inconfundabilă. În aceeași seară, legendara Paris Hilton le-a asigurat tuturor o petrecere exclusivistă cu un DJ set plin de stil și intensitate. Este pentru prima dată când moștenitoarea imperiului hotelier Hilton se află pe o scenă din România. Cu câteva ore înainte de show, excentrica vedetă a mers la câteva familii nevoiaşe, pentru că a vrut să facă şi această faţă a României.

Spectacolul de muzică, dans şi culoare a continuat şi în a treia zi de festival. Cu câteva ore înainte s-au făcut repetiţii probe de sunet la Sala Polivalentă din oraş. Seara de sâmbătă, 28 iunie, a adus pe scenă o combinație electrizantă de stiluri cu Crisko, Petre Stefan, Albert NBN, El Nino, Bad and Boujee, CTC, Puya, MGK666, Gabrian, SICKOTOY, Nacho Bolognani și HrisQ.

Paris Hilton a aterizat de vineri în România, pe aeroportul din Craiova şi a venit împreună cu fiul ei – Phoenix s-a născut pe 16 ianuarie 2023. Ea şi soțul său, Carter Reum, au apelat la ajutorul unei mamei surogat atât în cazul băieţelului lor, cât şi în cazul fiicei – London a venit pe lume în noiembrie 2023. Pe social media a transmis un mesaj în care a mărturisit că abia aşteaptă să îi vadă pe fanii români. "Sunt nerăbdătoare să cânt la festivalul IntenCity pe 28 iunie. Va fi foarte distractiv! Ne vedem acolo", a scris vedeta pe contul său de pe platforma X.

"Pe scena aceasta vor urca mai mulţi artişti români în seara aceasta (n.r.: sâmbătă) – vorbim de trapperi foarte cunoscuţi El Nino, de Petre Ştefan. Însă, cap de afiş sunt cele două artiste americane: Paris Hilton şi Bebe Rexha", a spus Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.

Paris Hilton a făcut un show impresionant pe scena principală de la IntenCity din Craiova

În vârstă de 44 de ani, Paris Hilton a făcut un show incendiar în cea de a treia zi a festivalului "IntenCity". Aflată pentru prima dată pe o scenă din România, ea a fost încântată să vadă zecile de mii de fani care au venit sa o vadă din toate colțurile țării. În urmă cu câţiva ani, vedeta americană a vizitat Bucureştiului.

"Sunt foarte entuziasmată. Acest festival e incredibil, m-am simţit foarte bine aici cu copiii mei până acum, este un loc minunat. Abia aştept. Îmi iubesc fanii. Va fi o seară foarte specială", a declarat Paris Hilton, potrivit Antena 3 CNN.

Întrebată dacă are vreun mesaj pentru fanii din România, dar şi pentru cei din alte colţuri ale mapamondului, artista a spus: "Îi iubesc foarte mult, sunt motivul pentru care fac ceea ce fac, sunt foarte recunoscătoare să am cei mai loiali fani în toată lumea şi simt că suntem cu toţii o familie".

O atmosferă incendiară a fost și la concertul susținut de cântăreaţa internațională Bebe Rexha. Ea a adus pe scenă fani din România, care au dansat alături de ea. Alături de Bebe Rexha, Timmy Trumpet, Loredana & Friends și Speak au creat o seara plină de distracţie.

Atmosfera din a treia zi a festivalului intercity a fost întreţinută de artiștii români de trap și hip hop: de la Petre Ștefan, Albert NBN, Bad and Boujee până laEl Nino, CTC și Puya.

Paris Hilton a vizitat familii nevoiaşe, înainte să urce pe scena de la IntenCity din Craiova

"(...). Paris Hilton a făcut şi câteva declaraţii de presă şi a dat câteva detalii uimitoare. A spus că astăzi a fost, înainte de show, la câteva familii nevoiaşe, pentru că a vrut să facă şi această parte a României", a spus Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.

Paris Hilton este o personalitate media americană, femeie de afaceri, modeL, DJ, influencer și moștenitoare a lanțului hotelier Hilton. Ea a devenit celebră la începutul anilor 2000 datorită reality show-ului "The Simple Life". În 2020, vedta a lansat documentarul "This is Paris", dezvăluind publicului adevărata sa personalitate și impactul traumelor din trecut asupra carierei sale.

Zeci de artiști, printre care și DJ de renume au urcat pe scenele evenimentului muzical până dimineaţă. Festivalul IntenCity s-a derulat între 26 şi 29 iunie în Craiova.

Cele patru zile de muzică live și superproducții au transformat Craiova într-un punct fierbinte pe harta marilor festivaluri europene. Cu staruri internaționale, artiști români de top și zeci de mii de fani entuziaști, IntenCity nu este doar un festival, ci o destinație muzicală unică și o comunitate cu o energie de neratat.