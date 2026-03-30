Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA şi Marea Britanie. Statele în care românii pot călători fără viză

Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. Sursa foto: Getty Images

România se situează pe locul 6 la nivel global în clasamentul pașapoartelor pentru 2026, cu un scor de mobilitate de 171 de puncte, depășind documentele de călătorie emise de SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, potrivit Passport Index. Japonia, China, Coreea de Sud şi Thailanda se numără printre statele în care românii pot călători fără viză.

Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA şi Marea Britanie

Passport Index este o platformă interactivă de top pentru informații despre mobilitatea globală, care clasifică pașapoartele lumii în funcție de accesul fără viză.

Datele furnizate de Passport Index indică faptul că deținătorii unui pașaport românesc pot călători în 120 de state fără formalități prealabile, în timp ce 42 de destinații permit obținerea vizei la sosire. Alte 9 țări solicită o autorizație electronică de călătorie (eTA), iar pentru 27 este necesară viză în avans. Astfel, acoperirea globală ajunge la 86% din totalul statelor lumii.

Clasamentul este condus de Emiratele Arabe Unite, cu un scor de mobilitate de 181 – cel mai mare la nivel mondial – rezultat al unei politici diplomatice intens dezvoltate de Abu Dhabi în ultimii zece ani. Singapore ocupă poziția a doua, cu 175 de puncte, iar Spania și Malaezia împart locul 3, fiecare cu câte 174 de puncte.

Un grup extins de state – Belgia, Luxemburg, Franța, Danemarca, Germania, Suedia, Olanda, Finlanda, Italia, Elveția, Grecia, Portugalia, Austria, Norvegia, Irlanda, Coreea de Sud și Japonia – se situează la 173 de puncte, în timp ce Malta, Polonia și Ungaria urmează cu 172.

Cu un scor de 171 de puncte, România se plasează înaintea unor țări precum Cipru (170), Lituania (170), Noua Zeelandă (170), Regatul Unit (169), Canada (169) și Statele Unite ale Americii (167). Practic, acest lucru înseamnă că un cetățean român beneficiază, teoretic, de mai multe posibilități de călătorie fără viză decât unul american sau britanic – o realitate greu de imaginat în urmă cu două decenii.

Care sunt statele în care românii pot călători fără viză

Europa și spațiul Schengen sunt, în mod previzibil, complet accesibile. Dincolo de granițele continentului, însă, deschiderea pentru cetățenii români rămâne surprinzător de largă.

În Asia, Japonia și Coreea de Sud permit intrarea fără viză pentru șederi de până la 90 zile. Thailanda oferă 60 zile fără viză, Vietnam – 45 zile, iar Malaezia și Singapore câte 90 zile. În Filipine, durata este de 30 zile.

China a introdus recent un regim de 30 zile fără viză pentru români, o premieră. Totodată, conform Passport Index, Timorul de Est permite șederi de 90 zile fără viză, informație confirmată și de un vlogger care a vizitat recent acest stat din Oceanul Indian, situat între Australia și Indonezia. În schimb, pe site-ul Ministerul Afacerilor Externe al României se menționează eronat obligativitatea vizei.

În America Latină, libertatea de circulație este și mai extinsă. Mexic și Costa Rica permit șederi de câte 180 zile fără formalități. Brazilia, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua și Panama sunt accesibile fără viză, cu perioade de ședere între 90 și 180 zile. Practic, aproape întreg continentul poate fi vizitat doar cu pașaportul românesc.

Africa aduce, la rândul ei, o serie de deschideri favorabile. Maroc și Tunisia permit accesul fără viză pentru până la 90 zile. Din septembrie 2025, Africa de Sud oferă același regim, cu șederi de 90 zile. În plus, Tanzania, Zambia, Botswana, Namibia, Gambia și Senegal acordă șederi de 90 zile fără viză.

Mauritius și Seychelles sunt complet deschise, la fel ca Capul Verde. Rwanda oferă 30 zile, Angola 30 zile, Eswatini 30 zile, iar Lesotho 14 zile.

Georgia acordă cea mai lungă perioadă de ședere fără viză pentru români: 360 de zile pe an. Armenia permite 180 zile, Turcia – 90 zile, Ucraina – 90 zile, Republica Moldova – 90 zile, Kazahstan – 30 zile, Uzbekistan – 30 zile, iar Kârgâzstan – 60 zile.

Destinații care rămân restrictive sau dificil de vizitat pentru români

Restricțiile importante persistă în zona anglo-saxonă. Statele Unite ale Americii solicită în continuare viză cetățenilor români. România ar fi trebuit să intre în programul Visa Waiver la 31 martie 2025, ceea ce ar fi permis călătorii fără viză, însă decizia a fost suspendată de administrația Donald Trump în context electoral. Ulterior, autoritățile române au încercat să readucă subiectul pe agenda bilaterală, în condițiile în care criteriul privind rata de refuz a vizelor – sub 3% – fusese îndeplinit.

Canada și Australia aplică regimuri similare, utilizând însă sistemul eTA, mai simplu decât o viză clasică. India rămâne inaccesibilă fără viză. Arabia Saudită, Kuweit și Qatar – deși, autoritățile de la Doha au relaxat recent regimul pentru români – necesită în continuare pregătiri consulare în anumite situații.

În Africa, Nigeria și Ghana impun viză, la fel ca Etiopia, Camerun și Coasta de Fildeș. Republica Congo și Republica Democrată Congo se află, de asemenea, pe lista statelor care solicită viză românilor, alături de Burkina Faso, Mali, Niger, Guineea, Guineea Ecuatorială, Ciad, Republica Centrafricană, Djibouti, Madagascar, Mozambic și Malawi.

Lista este completată de Libia, Sudan și Eritreea. Kenya solicită eTA, care poate fi obținută exclusiv online, prin platforma oficială a autorităților de la Nairobi. De asemenea, Coreea de Nord, Afganistan, Siria, Irak și Eritreea rămân inaccesibile fără viză valabilă.

În America de Sud, Guyana este o excepție, solicitând viză cetățenilor români. Aceasta poate fi obținută și la intrarea în țară, contra sumei de 25 dolari, fiind valabilă pentru 30 zile.