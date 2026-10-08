Patriarhia intervine în scandalul provocat de proiectul dezincriminării consumului de droguri. Ce cere BOR

Patriarhia îndeamnă la discernământ și responsabilitate în privința proiectului de lege referitor la dezincriminarea drogurilor. Sursă foto: Agerpres

Patriarhia Română ia act cu îngrijorare de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu și consideră că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române transmis joi, o deosebită atenție trebuie acordată copiilor și tinerilor, aflați într-o etapă a vieții în care au nevoie de repere morale, de modele de viețuire sănătoasă.

În acest sens, Patriarhia Română subliniază că nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc.

„Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna”, subliniază Patriarhia.

De asemenea, Biserica atrage atenția asupra responsabilității celor care exploatează vulnerabilitatea oamenilor prin traficul de droguri și își exprimă disponibilitatea de a fi alături de persoanele afectate de adicții și de familiile acestora.

„În fața unor asemenea practici, societatea este chemată să manifeste fermitate, pentru a apăra în special copiii și tinerii și pentru a împiedica răspândirea unor comportamente care aduc suferință persoanei, familiei și comunității.

Experiența pastorală a Bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune și sprijin pentru vindecare. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română reafirmă disponibilitatea sa de a fi alături de persoanele afectate de adicții și de familiile acestora, prin rugăciune, consiliere pastorală și ajutorare fraternă”, transmite sursa citată.

Patriarhia Română își exprimă speranța ca autoritățile publice și toți cei implicați în dezbaterea acestei inițiative legislative să aibă ca scop primordial sănătatea persoanelor, armonia familiei, protejarea tinerei generații și sprijinirea celor care sunt victime ale consumului de droguri.

Reacția Patriarhiei vine după ce un proiect de lege care înlocuiește pedepsele cu închisoarea pentru drogurile deținute în vederea consumului propriu cu amendă contravențională a fost depus, la Senat, în calitate de primă cameră sesizată.

Proiectul, inițiat de senatorii Daniel Fenechiu (PNL), Cristian Ghinea (USR) și Victoria Stoiciu (neafiliat), prevede pentru drogurile de risc amendă cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei și pentru drogurile de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei.