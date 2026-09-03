Patru escroci au crezut că dau lovitura cu metoda "Telefonul distrus în accident". O suspectă, oprită pe aeroport. Cum s-au dat de gol

Trei din cei patru suspecți care foloseau metoda "Telefonul distrus în accident" au fost reținuți de polițiști. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O serie de escrocherii cărora le-au căzut victime mai mulți șoferi din București a fost stopată de polițiștii secției 18 din București, care au intrat pe firul evenimentelor luna trecută, arată surse Antena 3 CNN.

O grupare formată din patru indivizi - trei bărbați și o femeie - a pus la punct o schemă infracțională care funcționa astfel: membrii grupării urmăreau în trafic șoferi pe care-i considerau vulnerabili, inclusiv persoane în vârstă.

La un moment dat, unul dintre ei forța mașina urmărită să se oprească și îi aducea la cunoștință celui de la volan că ar fi acroșat, la un viraj, o femeie.

Pentru a da greutate susținerilor false, individul se oferea să-l însoțească pe șofer la locul presupusului accident. Acolo se afla, într-adevăr, o femeie care pretindea că, în urma virajului făcut de șoferul vizat de infractori, și-ar fi scăpat telefonul pe carosabil iar acesta a fost avariat sau distrus.

Bineînțeles, femeia, membră a grupării cerea bani de la șofer pentru acoperirea pagubei. Suma pretinsă era de 8.000 - 10.000 de lei. În funcție de profilul victimei, escrocii acceptau și sume mai mici, de 4.000 - 7.000 de lei.

Polițiștii au intrat pe fir după ce mai mulți șoferi abordați de escroci au depus plângere

Pe parcursul investigațiilor derulate începând de luna trecută, polițiștii au reușit să documenteze faptele de care sunt acuzați suspecții.

Astfel, la data de 17 august 2026, polițiștii din cadrul Secției 18 au fost sesizați de o femeie care a relatat că, în timp ce se deplasa cu autoturismul personal pe strada Samuil Vulcan din Sectorul 5, ar fi fost urmărită de un bărbat aflat la volanul unei mașini.

Bărbatul în cauză i-ar fi spus șoferiței că, în timp ce conducea, ar fi acroșat o femeie aflată la intersecția străzilor Mihail Sebastian și Samuil Vulcan.

Persoana vizată de escroci s-a întors la intersecția indicată, unde ar fi găsit o femeie. Aceasta i-ar fi reproșat șoferiței că, în momentul în care a efectuat virajul la stânga, a fost nevoită să se ferească de autoturism și a scăpat telefonul mobil pe partea carosabilă. Mașina ar fi trecut ulterior peste telefon, distrugându-l.

În continuare, femeia i-ar fi pretins șoferiței 8.000 de lei, însă ar fi acceptat suma de 7.000 de lei pentru acoperirea prejudiciului. Femeia de la volan i-a remis acesteia suma solicitată.

Alți șoferi escrocați cu aceeași schemă

În aceeași zi, polițiștii Secției 18 Poliție au fost sesizați de un bărbat care a relatat o situație similară.

În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că, în timp ce victima se deplasa cu autoturismul personal pe strada Novaci și a efectuat un viraj la dreapta către strada Dorneasca, ar fi fost abordat de un bărbat aflat la volanul unui autoturism.

Cel în cauză l-ar fi indus în eroare pe șoferul urmărit, pretinzând că aceasta, în timpul efectuării virajului, ar fi acroșat o femeie aflată pe trecerea pentru pietoni.

Când s-a întors în intersecție, șoferul a găsit o femeie care susținea că o doare piciorul drept, întrucât ar fi fost lovită de autoturism. Ea a susținut că, în urma incidentului, i-ar fi căzut telefonul mobil pe partea carosabilă, iar autoturismul ar fi trecut peste acesta, provocându-i distrugeri.

La fel ca în primul caz, femeia a pretins că telefonul ar valora aproximativ 8.000 de lei și i-ar fi solicitat bărbatului de la volan suma de 4.000 de lei pentru repararea acestuia.

Acesta a fost inițial de acord să-i dea femeii suma solicitată, însă, în scurt timp și-a dat seama că ar putea fi vorba despre o înșelăciune. El i-a propus femeii să se deplaseze împreună la sediul poliției, însă femeia ar fi refuzat și ar fi părăsit imediat zona.

Polițiști de la mai multe secții din Capitală au colaborat la prinderea escrocilor

În urma cercetărilor și a activităților de relaționare desfășurate cu polițiștii de la Secțiile 17 și 13 și de la Brigada Rutieră, au fost identificate și alte persoane vătămate, abordate în împrejurări similare.

Sub îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Secției 18 Poliție au preluat cercetările și au extins urmărirea penală cu privire la faptele sesizate, în vederea coroborării probatoriului, stabilirii întregii activități infracționale și identificării persoanelor implicate.

În cele din urmă, polițiștii au identificat patru persoane bănuite de comiterea faptelor, respectiv trei bărbați, cu vârste de 32, 35 și 44 de ani, precum și o femeie, în vârstă de 44 de ani.

La data de 1 septembrie 2026, femeia a fost depistată pe un aeroport, existând suspiciunea că intenționa să părăsească teritoriul României.

Bărbații în vârstă de 35 și 44 de ani au fost depistați în Sectoarele 3 și 5.

Trei suspecți au primit control judiciar

În vederea întregirii materialului probator, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, precum și sumele de 12.300 de lei, 650 de euro și 300 de dolari, alături de 9 telefoane mobile.

Cele trei persoane au fost conduse la sediul Secției 18 Poliție, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale.

Cu privire la bărbatul în vârstă de 32 de ani sunt desfășurate, în continuare, activități pentru depistarea acestuia.

Față de cele trei persoane depistate a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior, măsura controlului judiciar.