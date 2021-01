Florin Cîțu refuză să răspundă dacă vor crește pensiile. Pensionarii amenință cu procese în instanță! ”Totul e incert, la mâna unor politicieni”

Premierul Florin Cîţu a declarat, întrebat dacă de la 1 septembrie urmează să fie majorate pensiilor, că în bugetul pentru acest an costul ”cu pensiile creşte deja cu aproape 8 miliarde lei faţă de anul trecut”, plus o creştere de la alocaţii, cea de anul trecut plus cea anul acesta încă aproape 3 miliarde lei.

Şeful Executivului a adăugat că în perioada următoare vor fi schimbate legea salarizării unitare şi legea pensiilor.

PENSII 2021. Fondatorul Asociației Pensionarilor, Dorina Barcari, a declarat luni, la Antena 3, că aceste legi ”nu trebuie să se schimbe de la un Guvern la altul”. ”Lucrurile nu sunt tratate serios. Atât salariații cât și cei care am fost salariați și ar trebui să fim pensionari respectați nu avem nicio predictibilitate asupra situației noastre. Totul e incert, la mâna unor politicieni”, a declarat Dorina Barcari.

”Eu nu înțeleg ce vor oamenii aceștia, că până acum ne-au sacrificat dar până când fac asta. Ne-am săturat și de criză și de tot”, a mai spus ea.

PENSII 2021. Pensionarii amenință cu procese în instanță

”Eu vreau să inițiez o mare acțiune împotriva statului român care și-a permis, fără niciun drept legal și moral, să desființeze patru fonduri de pensii care erau sociale. Lovitura e și pentru generația care muncește acum.(...) Ați fost puși să faceți de la zero alte fonduri. Păi de ce le-au desființat? Ca să le înființeze pe astea!

E o mare tâlhărie națională. Mai grav este că fondurile astea care sunt private pot fi oricând naționalizate și nu sunt asigurate de stat. Deci voi plătiți niște bani de care puteți să nu beneficiați atunci când veți avea nevoie și e foarte grav.

O să fac o inițiere de strângere de semnături”, a declarat fondatorul Asociației Pensionarilor, luni, la Antena 3.