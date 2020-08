Pensionara Florica vinde legume în Piața Obor de ani de zile. Cadoul ei pentru guvernanți, în ziua moțiunii, a stârnit hohote de râs

De multe ori Parlamentul României a fost ca o piață, a fost locul în care s-au făcut negocieri, în care s-au certat, în care politicienii indiferent de culoarea politică au avut dispute, a spus Mirela Voicu, în direct din Piața Obor.

Doamna Florica vine de ani de zile din Dâmbovița la Piața Obor. Întrebată cum a fost viața ei în ultima perioadă, pensionara Florica spune că a dus-o foarte greu.

Vocea Poporului se face auzită la Antena 3

„Nu am putut să venim la piață, am depășit vârsta de 65 de ani. Șase săptămâni am stat acasă. Câștigăm abia să plătim tarabele și prea puțin mai rămâne și pentru noi”, a spus ea.

Tanti Florica are pensie 12 milioane. Întrebată ce și-ar dori să se întâmple în România în așa fel încât să poată trăi normal, doamna Florica a spus că fiecare ar trebui să aibă o pâine asigurată, un serviciu.

”Politicienii trebuie să se îndrepte că s-au făcut greșeli prea mari. Pe noi, cei de jos, nu ne-a mai băgat nimeni în seamă”, a spus doamna Florica, care are un cadou pregătit pentru guvernanți.

Pensionara Florica oferă politicienilor un făcăleț, în ziua moțiunii de cenzură. ”Să se îndrepte”, spune ea.

Ziua moțiunii. Vocea poporului se face auzită la Antena 3

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD împotriva Guvernului Orban se va vota astăzi. Social-democrațiii se bazează pe voturile a 239 de parlamentari, cu 6 mai multe decât minimul necesar pentru a trece această moțiune de cenzură.

Citiți și: