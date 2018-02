Pentru prima data in Romania o orchestra simfonica isi prezinta stagiunea intr-o sala de cinema

.Au cantat la Mall, in aeroport, in sali de sport, in cartiere marginase ale Bucurestiului sau la Therme, in papuci si costum de baie. Sunt una dintre cele mai nonconformiste si neobisnuite orchestre simfonice de la noi. Se cheama Orchestra Simfonica Bucuresti si e un proiect muzical unic la noi din tara, initiat in 2007 de 3 prieteni de joaca din copilarie, azi instrumentisti cunoscuti atat la noi cat si peste hotare.



In calitate de Ambasador Cultural al Romaniei, Orchestra Simfonica Bucuresti a fost prima institutie de gen din Romania care a fost invitata, alaturi de dirijorul francez Benoit Fromanger, sa faca un turneu in America latina unde a concertat in 7 dintre cele mai importante sali de spectacol de pe acest continent. In 2017, datorita succesului inregistrat, Orchestra a fost reinvitata in America de Sud.



Sub bagheta dirijorului austriac de origine chineza, Jin Wang, Orchestra Simfonica Bucuresti a sustinut 20 de concerte in cadrul primului sau turneu in Republica Populara Chineza, devenind astfel prima orchestra simfonica din Romania care a concertat dupa 1990 in Shanghai, Najing, Hangzhou si alte orase importante.



Pe 24 februarie, de Dragobete, Orchestra Simfonica Bucuresti deschide stagiunea Salut Cultura printr-o serie de evenimente cu caracter lunar, ca omagiu adus Centenarului Marii Uniri de la 1918. Concertul de deschidere va avea loc la ora 19,00, la Cinema Pro, sub bagheta noului dirijor principal al Orchestrei, artistul austriac de origine chineza, Jin Wang. Publicul roman va avea ocazia sa asculte Balada lui Ciprian Porumbescu cantata de vioara lui George Enescu. Gabriel Croitoru, unul dintre violonistii romani de talie internationala, a obtinut in 2008 dreptul exclusiv de utilizare a viorii Guarnei de Gesu care i-a apartinut lui George Enescu si care e detinuta acum de Statul Roman. Cu acest instrument unic si deosebit de valoros pentru tara noastra, Gabriel Croitoru a si initiat un sir de turnee prin tara, numit "Vioara lui Enescu la sate". In cadrul stagiunii care va incepe in 24 februarie si va dura pana la sfarsitul anului, George Croitoru va interpreta cu aceasta vioara, alaturi de Orchestra Simfonica Bucuresti, si Balada lui Ciprian Porumbescu dar si Simfonia a III a de Ludwig van Beethoven, denumita Eroica. Surpriza concertului o va reprezenta un duet inedit - Concertul pentru doua viori de J.S. Bach, interpretat de George Croitoru si Jin Wang, de aceasta data in calitate de violonist.