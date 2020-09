Pentru un zambet mereu frumos apeleaza la o stomatologie profesionala!

Trebuie doar sa apelam la o stomatologie profesionala, care ofera servicii stomatologice complete. In orice oras si localitate trebuie sa existe o astfel de stomatologie. Sunt servicii indispensabile daca dorim sa ne mentinem nu doar sanatatea orala in parametrii optimi, ci sanatatea intregului corp pentru ca, in cazul in care nu stiati, igiena orala precara poate duce la amplificarea unor afectiuni deja existente in organism, de care nu stim sau la aparitia lor. Asadar, pentru a evita astfel de situatii, iata ce recomanda specialistii dentisti si stomatologi:

Orice rutina de ingrijire orala presupune perierea dintilor, pentru 3 minute, cu o pasta de dinti. Sunt recomandate in majoritatea cazurilor pastele de dinti care au in compozitia acestora fluor, deoarece acesta ajuta la intarirea smaltului dentar, impiedica aparitia cariilor, elimina bacteriile din cavitatea bucala si ajuta la obtinerea unei respiratii proaspete. Cu toate astea, daca suferiti de anumite afectiuni, vi se poate recomanda si alt fel de paste de dinti fata de exemplul mentionat anterior, de catre medicul dentist si / sau stomatolog (de exemplu: pentru combaterea halenei, pentru parodontoza, pentru albirea dintilor si asa mai departe).



La fel de importanta este si periuta de dinti: aceasta nu trebuie sa contina peri prea duri, deoarece pot provoca rani sau sangerari gingivale (care pe termen lung pot duce la aparitia parodontozei). Alegeti periute cu peri mai moi si schimbati-le intotdeauna din 3 in 3 luni, deoarece acestea acumuleaza bacterii cu timpul, iar calitatea perilor in sine se depreciaza si nu mai spala dintii in mod corespunzator. Dupa ce s-a efectuat periajul dentar, este recomandat sa folosim ata dentara, asadar asigurati-va ca nu sariti peste acest pas. Desi pare banal, are un rol substantial in mentinerea igienei orale. Ata dentara patrunde in spatiul dintre dinti si elimina resturile de mancare, care nu se pot indeparta cu periuta de dinti (resturi care, de altfel, pot duce la aparitia cariilor cu timpul). Fara ata dentara, nu putem spune ca avem parte de o rutina de ingrijire orala completa. Toti specialistii o recomanda si din motive bine intemeiate! Partea practica a atei dentare este ca aceasta nu este nici scumpa, deci este o investitie pe care si-o permite oricine si care tine pentru o perioada semnificativa de timp (exista ate dentare care au lungimi de 12 metri, iar la o folosinta nu sunt necesari mai mult de 10 – 15 centimetri de ata). Incheierea rutinei se face intotdeauna prin utilizarea apei de gura. Atentie, apa de gura se foloseste doar dupa periaj si dupa ata dentara, pentru rezultate profesionale! Apa de gura patrunde mai usor in spatiile dintre dinti dupa ce acestia au fost periati riguros si au fost eliminate resturile alimentare din spatiile interdentare. De asemenea, apa de gura ajuta la obtinerea unei respiratii proaspete mult mai usor. In comert exista multe variante disponibile, din care puteti alege in functie de nevoi sau de preferinte, dar ideal este sa cereti mai intai sfaturile specialistului, deoarece doar acesta este cel mai in masura sa recomande fix acele produse care au demonstrat ca au efecte vizibile si rezultate garantate inca de la prima utilizare.

Chiar daca ati optat, de o perioada lunga de timp, o rutina de ingrijire orala completa si nu sesizati probleme vizibile, tot trebuie sa mergeti o data la 6 luni la un control de rutina. Astfel, puteti prevenii anumite probleme chiar inainte ca acestea sa isi faca simtita prezenta sis a provoace durere sau disconfort. O radiografie facuta in mod regulat, de doua ori pe an, il poate ajuta pe medical vostru dentist si / sau stomatolog sa descopere carii sau abcese gingivale nesesizabile cu ochiul liber si le poate trata pe masura, in functie de gravitatea situatiei. De asemenea, la controlul de rutina puteti opta si pentru un periaj dentar profesionist, care are rolul de a curata in profunzime dintii, lasandu-i perfect curati si stralucitori.

Nu uitati un lucru foarte important, si anume: pentru un zambet mereu frumos apeleaza la o stomatologie profesionala. Se prea poate sa aveti nevoie de un aparat dentar, pentru a corecta pozitia incorecta a dintilor. Si nu puteti obtine rezultate decat daca apelati la o clinica stomatologica moderna, care lucreaza in mod profesional si cu aparatura de ultima tehnologie. Nu puteti stii cu exactitate de ce servicii stomatologice aveti nevoie, decat daca chiar va programati la un control de rutina, pentru ca doar specialistii in domeniu sunt cei mai in masura sa va sfatuiasca in astfel de cazuri.

Sfat: medicul dentist si / sau stomatolog trebuie privit ca un ajutor de nadejde pe care va puteti baza ori de cate ori aveti nevoie, deci ca un prieten sau un partener de incredere care va cunoaste foarte bine dantura si starea ei de sanatate!

Frica de stomatolog inca este prezenta, desi este nejustificata in era moderna in care traim, cand totul se intampla mai usor si mai rapid datorita tehnologiei de ultima ora, dar, cel mai important, fara durere, pentru ca exista metode special destinate pentru a impiedica aparitia durerii pe parcursul unor interventii. Iar daca si medicul are experienta si stie cum sa lucreze rapid si usor, folosind metode de lucru profesioniste, atunci orice vizita la cabinet va fi floare la ureche (cum de altfel ar trebui sa fie toate vizitele la dentist / stomatolog, pentru ca tehnologia a avansat atat de mult incat nu mai trebuie sa existe interventii dureroase sau ‘’infricosatoare’’).