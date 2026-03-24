Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în 8 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 800.000 de euro adus statului

Marţi dimineaţă, poliţiştii au efectuat percheziţii în Bucureşti şi în 8 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a prețurilor unor produse medicale (dezinfectanți și măști de protecție), de peste 10 ori față de prețul real. Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau înstrăinate către persoane fără posibilități materiale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei (800.000 de euro).

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, obținerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Activitățile se desfășoară în municipiul București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a prețurilor unor produse medicale (dezinfectanți și măști de protecție), de peste 10 ori față de prețul real.

Cum funcţiona schema

Societățile beneficiare care ar fi achiziționat aceste produse își desfășoară activitatea în domeniul producției și distribuției de energie electrică, precum și în domeniul comerțului cu ridicata (intermedieri de bunuri). Reprezentanții societăților beneficiare ar fi achiziționat peste 2.893.000 de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, la prețuri supraevaluate.

Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau înstrăinate către persoane fără posibilități materiale. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA.

Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei, sume achitate de beneficiari, cu consecința diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăților implicate. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăților de către membrii grupării, prin intermediul dispozitivelor bancare de tip bancomat.

În cauză sunt efectuate cercetări față de 19 persoane fizice și juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere.