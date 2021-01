Pericol uriaş în centrul Capitalei! Un copac s-a prăbuşit în Parcul Tineretului, într-o zonă circulată

Deşi nu au fost evenimente meteo extreme care să justifice căderea copacului iar vântul nu a bătut cu putere, un copac s-a prăbuşit în Parcul Tineretului.

Alex Vlădescu se află la faţa locului şi vine cu mai multe informaţii.

''Deşi nu am avut vânt puternic în Capitală în ultimele zile, iată că în urmă cu aproxiamtiv o oră, iată că un copac s-a prăbuşit în Parcul Tineretului, în centrul Capitalei. Parcul este administrat de Primăria Municipiului Bucureşti şi încă suntem în sezonul rece şi nu se fac toaletări în această perioadă.

Copacul era însemnat cu culoarea roşie

Vorbim de un arbore care era însemnat cu culoarea roşie, adică era pentru tăiat, spun cei care au ajuns primii aici, la faţa locului, primii martori, cei care ne-au dat aceste informaţii. Am încercat să consultăm câţiva pădurari.

Copacul ar avea o vechime de cel puţin 30 de ani

După diametrul copacului, undeva la peste 90 de centrimetri, ar avea o vechime de cel puţin 30 de ani, un arbore destul de bătrân şi destul de uscat, dacă ne uităm la cum arată crăcile şi trunchiul acestui copac. Nu am avut vânt puternic în ultimele zile, deci nu am avut parte de vreme neprielnică, însă acest lucru s-a întâmplat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă, în orice moment cineva putea fi rănit, dacă de exemplu, erau nişte copii care se jucau sub acest copac'', a transmis Alex Vlădescu, reporter Antena 3.