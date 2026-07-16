Peste 400 de spitale vor intra în grevă de avertisment luni. Timp de două ore nu se vor face internări și nici operații sau consultații

Peste 400 de spitale vor intra în grevă de avertisment luni. FOTO: Faebook Federația Sanitas

Peste 400 de spitale din toate județele țării se vor alătura grevei de avertisment din sănătate, programată luni, 20 iulie. Va fi prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani. În intervalul orar 9:00–11:00, angajații vor ieși în fața unităților medicale, în semn de protest, iar activitatea va fi întreruptă timp de două ore. Nu se vor face internări și nu se va participa la operațiile programate, tratamentele sau consultațiile care nu reprezintă urgențe.

Vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită, însă acest nivel ar putea fi insuficient pentru a evita aglomerația în spitalele mari, unde ajung zilnic sute de pacienți.

Cele mai afectate vor fi marile spitale, dar și unitățile medicale mai mici din țară, la care unii pacienți ajung după ce parcurg zeci sau chiar sute de kilometri. Consultațiile de specialitate, tratamentele și operațiile programate în intervalul protestului vor putea fi amânate.

După greva de avertisment ar urma greva generală din 28 iulie, care ar putea bloca activitatea medicală pe o perioadă nedeterminată. Urgențele vor fi asigurate și în timpul acestei acțiuni.

Participarea la grevă nu este obligatorie. Secțiile ai căror angajați nu se alătură protestului își vor putea desfășura activitatea în mod normal, inclusiv operațiile și tratamentele programate.

Sindicaliștii au decis să declanșeze greva în semn de protest față de politicile economice și sociale ale Guvernului.

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