Pintea: Am datele privind cazurile de gripă, dar nu sunt cele reale. Mi se pare o pură inconștiență

foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat marţi că are datele centralizate privind cazurile de gripă, dar deocamdată nu poate fi luată o decizie privind declararea sau nu a unei epidemii, pentru că sunt spitale care nu raportează toate aceste cazuri.

Citește și: Încă șase persoane au murit din cauza gripei. Numărul morților a ajuns la 54



"Spuneam ieri că în cursul acestei seri vom centraliza datele şi vom decide împreună cu specialiştii din MS dacă este cazul, conform datelor, să declarăm sau nu epidemie de gripă. Am aceste date, nu pot să spun dacă avem epidemie sau nu în acest moment, pentru că am câteva exemple. Într-un judeţ în care au fost patru decese cauzate de virusul gripal s-au raportat zero cazuri sau s-a raportat un caz. La nivelul municipiului Bucureşti, din 49 de spitale au raportat 17 spitale la Direcţiile de Sănătate Publică. Eu, în calitate de ministrul al Sănătăţii, nu pot să iau nişte decizii pe informaţii trunchiate. (...) Nu aş putea să vă dau explicaţii (de ce unele spitalele nu raportează cazurile de gripă - n.r.), o să o cer mâine, pentru că în cursul acestei seri am tot primit date şi le-am tot confruntat", a spus Sorina Pintea la Digi 24.



Ministrul a menţionat că va lua măsuri în cazul spitalelor care nu au raportat cazurile de gripă.



"Mi se pare o pură inconştienţă. (...) Voi lua măsuri în aceste cazuri, pentru că mi se pare normal ca în cazuri ca acesta, când suntem în pragul unei epidemii, când Europa este în pragul unei epidemii, noi să ne facem că raportăm sau să nu raportăm. Judeţul Caraş-Severin, care a raportat un singur caz, mi-e greu să cred că are un singur caz. Aradul a raportat şase cazuri, din care nouă internate. (...) Am datele, dar nu sunt cele reale şi eu vreau atunci când iau o decizie împreună cu specialiştii să avem datele concrete şi corecte", a punctat ministrul.



Ea a susţinut că numărul real de îmbolnăviri de gripă este posibil să fie mult mai mare.



Pintea a precizat că marţi a semnat un nou contract prin care sunt achiziţionate 30.000 de doze de vaccin antigripal, care vor fi distribuite zilele următoare la DSP-urile care au solicitat vaccinul.



Potrivit ministrului, în România există 110.000 de cutii dintr-un anumit tip de antivirale în stoc la distribuitori, farmaciile trebuie să îl comande.



Referitor la numărul mare de decese provocate de virusul gripal ea a spus: "În acest moment pot să spun că sunt multe decese cauzate de virusul gripal. E adevărat că marea majoritatea a persoanelor aveau condiţii medicale preexistente, aveau în comun un singur lucru: nu erau vaccinate. Şi totuşi, din aceşti 54, cinci nu aveau condiţii medicale preexistente - persoane tinere. Ceea ce mă face să cred - eu şi specialiştii - că aceste persoane oricum nu erau vaccinate, dar nu s-au prezentat la medic sau au luat medicamente după ureche. Lucrurile sunt grave în ceea ce priveşte cazul lor".



Ministrul a precizat că cel puţin doi dintre cei decedaţi erau persoane fără antecedente medicale cunoscute, persoane active, care au răcit brusc şi care au luat antibiotice. "Au rămas acasă, nu s-au prezentat nici la medicul de familie, nici în UPU, au preferat să se trateze singuri. Au ajuns la spital în stare gravă şi, din păcate, antiviralele nu şi-au mai făcut efectul", a explicat Pintea.



Numărul deceselor provocate de gripă a ajuns la 54, a informat marţi Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.