Pintea, despre tragedia de la Spitalul Săpoca: S-a produs un lung şir de erori umane

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, duminică, în contextul tragediei de la Spitalul de Psihiatrie din Săpoca, unde un pacient a ucis patru persoane internate şi a rănit alte nouă, că în unitatea medicală s-a produs un lung şir de erori umane şi această tragedie putea fi evitată.



"Din păcate (...) s-a produs un lung şir de erori umane şi reiterez ideea că această tragedie putea fi evitată. Am spus de foarte multe ori că noi suntem sistemul şi că trebuie, fiecare dintre noi, să respecte ceea ce are în fişa postului. Să vă dau prima mostră de nerespectare a fişei postului: în fişa postului asistentei medicale scrie negru pe alb că nu se lasă la îndemâna pacienţilor obiecte contondente, ori acel stativ de perfuzie era un obiect greu care n-ar fi trebuit să rămână niciodată într-un salon cu bolnavi internaţi cu probleme psihice, nesupravegheaţi", a declarat Pintea, la Spitalul din Săpoca, potrivit Agerpres.



Ministrul a precizat că, la ora 1,45 în noaptea în care au avut loc crimele, în pat cu bărbatul respectiv a fost adus un pacient internat tot cu etilism, deşi mai existau paturi libere în pavilionul respectiv.



"Al doilea lucru care m-a frapat este faptul că la ora 1,45 în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost internat un pacient, tot cu etilism, care a fost pus în pat cu pacientul Lungu Ştefan, în condiţiile în care în acel pavilion mai existau paturi libere. Dar a fost decizia medicului de gardă pentru că salonul 206 în care s-au petrecut crimele era imediat la îndemână şi atunci probabil şi-au spus - e un comentariu personal - 'de ce să nu-l punem aici?' ", a afirmat Sorina Pintea.



Un pacient alcoolic de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie.



Agresorul are 38 de ani şi este din comuna Săgeata, judeţul Buzău, fiind fără ocupaţie. El a fost internat voluntar cu sevraj etilic în cursul zilei de joi. După producerea atacului, a încercat să fugă şi a fost imobilizat de un poliţist.