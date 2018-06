Pippa Middleton a anunțat oficial că este însărcinată

Pippa Middleton, sora mai mică a ducesei de Cambridge Kate Middleton, a anunţat oficial joi că este însărcinată cu primul său copil.



Pippa în vârstă de 34 de ani a făcut acest anunţ în rubrica sa din revista Waitrose Middleton, dezvăluind cititorilor că ea şi soţul ei, James Matthews, vor deveni părinţi pentru prima oară.



Mezina familiei Middleton a dezvăluit detalii despre sarcina sa, care a trecut de primul trimestru, mărturisind că nu a suferit până acum de greţuri matinale. "Am fost o norocoasă să trec de 12 săptămâni fără greţuri dimineaţa. Am avut o sarcină normală până acum", a relatat Pippa.



Sora ducesei de Cambridge, care este o mare amatoare de sport, a vorbit şi despre cum încearcă să-şi schimbe antrenamentul pentru a fi cât mai potrivit în cele nouă luni de sarcină. "Am observat cum proporţiile corpului meu se schimbă, dar prin exerciţii şi sport voi reuşi să duc o sarcină sănătoasă şi să mă bucur de o recuperare rapidă după naştere (...) şi mai ales să pot încăpea în blugii mei preferaţi", a mărturisit Pippa.



Vestea că Pippa Middleton şi soţul ei, James Matthews, vor deveni părinţi a apărut prima dată în aprilie. Atunci s-a aflat că cei doi au împărtăşit această bucurie cu familia şi prietenii, după ce Pippa a făcut o vizită la doctor.



Pippa Middleton, 34 de ani, s-a căsătorit în mai 2017, la biserica St Mark's din Englefield, cu James Matthews, în vârstă de 42 de ani, un manager de fond de investiţii cu o avere estimată la câteva miliarde de euro.