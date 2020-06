Plătim gazul cu 300% mai scump! Nu semnați deocamdată contractele cu noii furnizori - Avertismentul specialiștilor

Tocmai de aceea, marți, deputații au votat aproape în unanimitate, cu doar două voturi împotrivă și patru abțineri, un proiect de Lege propus de Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaților, care prevede taxarea furnizorilor pe profitul obținut în urma liberalizării pieței de gaze.

”Windfall tax”, taxa care va echilibra factura românilor la gaze după liberalizarea pieței

”Noi, prin această lege, am introdus un “windfall tax”, sau mai pe românește o taxă aplicată furnizorilor care își împropriază această diferență. Adică tot ce este prețul de achiziție se taxează 90% la Bugetul de Stat și 10% rămâne furnizorului. Deci 90% se va duce către consumatorul vulnerabil”, a declarat Iulian Iancu.

Furnizorii vor avea obligația de a executa branșamentele în termen de maximum 90 de zile

”De asemenea, am prevăzut prin această lege și a fost acceptată și aprobată de toate grupurile politice obligația distribuitorului de a executa branșamentele pentru consumatorii casnici sau pentru orice tip de consumator, atât extinderea, cât și branșamentul. Branșamentul nu mai mult de 90 de zile de la obținerea autorizației de costrucție pentru că astăzi, un singur operator de distribuție are 120.000 de restanțe, unele mai multe de un an și jumătate”, a adăugat președintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaților

Propunerea făcută de Iulian Iancu urmează să treacă de Parlament pentru a intra în vigoare.