Poliția Română răspunde ironiilor după ce a confiscat 960 de milioane de euro în bani falși, recuzită pentru film

Captură-record a poliţiştilor în Portul Constanţa: 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, care însumau peste 960 de milioane de euro. Sursa foto: customs.ro

Poliția Română a răspuns, sâmbătă, valului de ironii, după ce a anunțat că a confiscat 960 de milioane de euro în bani falși, cu inscripția „prop copy” (recuzită – n.red.). Deși pe teancurile de bani scrie „prop copy” („recuzită”, n.red.), cei care i-au comandat nu aveau de gând să îi folosească într-un film, ci să îi introducă în circuitul real, au precizat autoritățile. Poliția Română a atras atenția, de asemenea, că și acești bani falși sunt clasificați drept mijloace de contrafacere de către Banca Centrală Europeană.

Poliția Română a precizat, totodată, că de la începutul acestui an au fost deschise 227 de dosare penale cu privire la utilizarea de bacnote false cu inscripția „prop copy”.

„În cursul anului 2025, la nivel naţional, au fost înregistrate 227 de dosare penale, având ca obiect fapte de înşelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip „PROP COPY”, încadrate oficial în categoria de fals „altered design”.

Acest tip de bancnotă, deşi prezintă inscripţia „prop copy”, a fost identificat şi clasificat drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană, fiind inclus într-o decizie oficială a Consiliului Guvernatorilor UE din decembrie 2020, în contextul combaterii fenomenului la nivelul întregii Uniuni Europene”, au precizat oficialii Poliţiei Române într-un comunicat de presă.

Poliția Română a adăugat că operațiunea din Portul Constanța nu a fost o „simplă confiscare de recuzită”, ci „rezultatul unei acţiuni operative, derulate în cadrul Operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, şi coordonată de EUROPOL, vizând prevenirea şi combaterea unui mod de operare infracţional care a produs deja prejudicii semnificative, în Uniunea Europeană şi, implicit, în România”.

Oficialii Poliției Române au comparat metoda de înșelăciune „prop copy”, în ceea ce priveşte impactul social şi economic, cu alte metode de înşelăciune bine cunoscute, precum:

metoda „Accidentul” – în care victimele sunt abordate telefonic şi determinate să ofere sume mari de bani sub presiunea unui fals eveniment dramatic;

metoda infracţiunilor informatice – în care cetăţenii sunt manipulaţi să furnizeze date sau să transfere bani în baza unor mesaje sau site-uri false.

„În toate aceste cazuri, victimele sunt induse în eroare prin mijloace care exploatează lipsa de informare, încrederea în aparenţe sau emoţiile de moment. La fel, în cazul bancnotelor ”PROP COPY”, persoanele vătămate sunt păcălite prin tranzacţii aparent obişnuite, precum vânzări de bunuri, schimburi valutare, iar prejudiciile nu sunt simbolice, ci reale şi cuantificabile.

Prin urmare, intervenţia Poliţiei Române vizează prin confiscarea acestor bancnote, prevenirea utilizării lor în scop infracţional, pentru a evita multiplicarea cazurilor de înşelăciune şi apariţia de noi victime”, au mai precizat poliţiştii.

Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele sociale după ce a anunţat că a capturat aproape un miliard de euro în bani falși. După ce internauții au atras atenția, în comentarii, că sunt bani de recuzită, Poliția Română a confirmat că așa este, dar a atras atenția că și aceste bacnote pot fi introduse în circuitul real sau folosite pentru a păcăli oameni. „Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o”, au transmis polițiștii.